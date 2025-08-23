Olavarrienses en lo más alto del podio de los Juegos Mundiales de Trasplantados

Ricardo Hoffmann y Pablo Grunewald integran la delegación argentina que dijo presente en Alemania en la competencia organizada por la World Trasplant Games Federation.

Los reconocidos deportistas olavarrienses, además de volver a vestir la camiseta “albiceleste” otorgaron medallas a la delegación en dos de los 17 deportes que se realizan en los Juegos Mundiales reservados para quienes se hayan sometido a trasplantes de hígado, corazón, pulmón, riñón, páncreas y médula ósea.

Ricardo Hoffmann, con Cristian Goya, oriundo de Coronel Suárez, se quedaron con la medalla de oro en Tenis en la ciudad de Dresde.

Por otro lado, Pablo Grunewald se subió por triplicado al podio. El atleta logró su primera medalla de oro en los 400 metros con un tiempo y luego repitió presea en los 800 metros. Además. Fue segundo en los 1500 metros.