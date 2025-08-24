Más de 20 barrios y sectores rurales fueron afectados por un amplio corte de luz

Coopelectric informó que a raíz de un corte de cables se produjo una interrupción del suministro que dejó a varios sectores de la ciudad y rurales sin luz en la jornada de este domingo.

Según detallaron desde la empres, fue a raíz de un corte de cables en Calle 112 y Av. Emiliozzi que salió de servicio la Línea N°1 de Media Tensión y trabajan intensamente para normalizar la situación.

Los sectores afectados son los barrios Isaura, Norte, Eucaliptus, Matadero, Cuarteles, La Candela, Militares, La Casiana, La Rural, Los Barrancos, Carlos Pellegrini, C.E.C.O. II, UOCRA, Jardín, San Carlos, UTA, SCAC, UOCRA II.

Asimismo, detallaron que sectores de los barrios barrios Hipólito Yrigoyen, Sarmiento, Circunvalación Oeste, Independencia, San Lorenzo también se vieron afectados al igual que el Parque Helios Eseverri, Parque de Granos, ZALO y los Parques Industrial I, II y V.

Por otro lado, los sistemas Rurales de Crotto, Blanca Grande (localidades de Blanca Grande, Espigas y Recalde), Ruta 60, Pourtalé y Aeropuerto también están sin luz en un sector donde se ubican varios pozos de extracción del Servicio Sanitario.