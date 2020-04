Olavarriense en Alemania: “Estoy disfrutando esta condición, me dedico tiempo”

Estar solo a miles de kilómetros de tu familia y en medio de la expansión de un virus en todo el mundo puede ser desalentador para cualquier persona, pero Facundo González Alberdi encontró, en el aislamiento, un tiempo de disfrute para con él mismo.

Alemania es uno de los países de Europa es el país con la tasa de mortalidad más baja del mundo, no existe aislamiento obligatorio ni toque de queda, pero si una prohibición de contacto social y desde su hogar, el olavarriense contó a Infoeme cómo vive el particular momento mundial.

Facundo González Alberdi trabaja en el sector gastronómico a una hora de Berlín y “eso fue lo primero que se cerró, asique desde ese momento estoy en mi casa” contó al atender amablemente el teléfono y después agregó que la canciller alemana Ángela Merkel había dado a conocer nuevas medidas y los altos valores de las multas por incumplir con las normas.

“Hay mucha conciencia y responsabilidad por parte de la población, no verás los supermercados abarrotados de gente y además de que las multas son muy caras” dijo el olavarriense y agregó que sale poco pero que “igualmente me he enterado que conocidos o familiares de amigos han fallecido por el coronavirus”.

Paciente sabiendo que volver a la normalidad no se dará de un día para el otro, Facundo afirmó que “tengo un grupo de WhatsApp con mi familia y nos comunicamos a diario, veo que en Olavarría la están llevando súper, así que estoy tranquilo mas allá de que la actividad económica luego sea un tema un poco difícil de resolver”.

“Desde el primer minuto comunique que se quedarán adentro y han respetado mucho esa información y eso me deja tranquilo” pero además afirmó que este periodo de aislamiento “lo disfruto ya que puedo dedicarme tiempo para mí, que es imposible cuando se trabaja todo el día. Leo, escribo, dibujo, hago cosas que antes no podía”.

“Siempre me la rebusqué y ahora no queda otra que seguir las indicaciones, pero recién en mayo comenzarán las actividades” concluyó un olavarriense en Alemania que a pesar de la soledad entre cuatro paredes, encontró el disfrute necesario para sobrellevar la pandemia de la mejor manera.

