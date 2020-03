Olavarriense en Nueva York: “El clima se volvió raro y decidí volver”

Cómo vivió las últimas semanas en Nueva York entre decidía qué hacer y el coronavirus avanzaba, el por qué de la decisión, la incertidumbre de cuándo regresará a su vida en el país de Norteamérica y de más habló Diego Antista con Infoeme.

El olavarriense contesta amablemente el teléfono desde Ingeniero Maschwitz donde se hospedó para cumplir con la cuarentena obligatoria por arribar desde un país expuesto al virus del COVID-19, “estoy terminando con los 14 días de aislamiento” dice antes de contar que “tenía planeado el viaje pero lo adelanté como dos semanas y tuve suerte porque evité quedarme varado”.

Destacó que no tuvo síntomas “pero el aislamiento lo hice por mí y estaba en mis planes ya desde antes de lo que decretara el gobierno, esto no es joda” asique llegó en un vuelo “sin problemas y me vine a una casa que tenemos solo como loco malo. Me pusieron antes que yo llegara suficiente comida y cuando llegué tenía todo, pero estar solo tantos días nunca me había pasado”.

“Mi familia y mis vecinos estaban pendientes todo el tiempo para traerme cosas. Hasta mi vecino me pasaba el asado por la ligustrina que divide nuestros lotes en el country” dice entre risas mientras recuerda los días de cuarentena que se extendieron más de la cuenta por la prohibición del Gobierno Nacional de salir de los hogares.

Continuando con su relato, Diego afirmó que desde el primer minuto supo que iba a cumplir con el aislamiento a pesar que eso le restara tiempo con su familia en Olavarría: “Imagínate yo de llegar a Ezeiza, ver mi familia de acá y luego agarrar el auto e irme a Olavarría a ver a mis viejos que tienen 83 y 76 años, los mato si tengo el virus y ¿Cuánta gente hubiera contagiado?”.

“Es una cuestión de responsabilidad y si no cumplís sos mala persona”

El viaje que estaba planeado pero sufrió modificaciones “lo adelanté porque empecé a ver qué faltaban cosas en la comercios, algo impensado en Nueva York, porque una amiga que trabaja en un Manhattan me empezó a decir que le estaban lloviendo casos y el clima se estaba poniendo raro”.

No sabe cuándo va a volver, porque el virus se propagó por Estados Unidos demasiado rápido y en la actualidad es el país con más contagiados del mundo, “va para largo esto y no es joda” dijo pero recordó que su vida está en aquel país.

“Nadie se lo tomaba en serio, cuando se empezó a complicar el Gobierno Federal reaccionó pero tarde y tuvo una feroz pelea con el estado de New York que es un monstruo, millones de personas de todo el mundo hay ahí”

El olavarriense afirmó que "no vi un buen manejo, por lo menos hasta que estuve del gobierno federal, porque es infinito los recursos que tienen” y que debió hacerle frente a las críticas sobre su regreso porque “en Argentina el sistema de salud está colapsado hace veinte años pero así y todo preferí estar cerca de mi familia” y que habló con amigos que le confirmaron que los hospitales, clínicas y todo el sistema de salud “realmente se están preparando de antemano y eso sí creo que hace diferencia en comparación con USA”.

Vino de paseo y a la espera de reunirse con sus padres, Diego Antista entendió que el virus es cosa seria; respetó las normas y al resto de los ciudadanos y ahora espera en la soledad de su casa poder viajar a la ciudad que lo vio nacer.