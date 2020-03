“Aprovechen para estar en casa, no saben lo que daríamos por estar en nuestra casa”

“Queremos volver, eso es lo único que queremos”. Leo habla y se le quiebra la voz, a Emilia, su pareja, los ojos la delatan de haber estado llorando hasta el momento de iniciar el video que enviaron a amigos y familiares para contarles la pesadilla que están viviendo. A inicios de mes viajaron a los Estados Unidos a pasar la luna de miel, sin embargo lo que era un viaje de ensueño se convirtió en un verdadero laberinto para llegar a casa.

Leonardo Longo y Emilia Quiroga son dos jóvenes olavarrienses que a fines de febrero se casaron. Horas después ya estaban en Ezeiza para partir con rumbo hacia el país del norte, tal cual lo tenían programado desde hacía meses. “Estamos desde el 2 de marzo, antes que todo esto esté como ahora”, narraron desde el aeropuerto de Los Angeles, donde inició la pesadilla.

“Vinimos con tiempo”, comenzó su relato. “Antes de embarcar nos dijeron que habían cancelado el vuelo para todo los argentinos porque Argentina no permitía que Copa -la firma panameña de aviación- llegue hasta Buenos Aires”, completaron casi a coro, a medida que referían que fueron cancelados los vuelos de ese país caribeño -donde debían hacer escala- tanto a la Capital Federal como a Córdoba.

“No nos dejaron salir de Estados Unidos, no nos dieron una respuesta ni nos devolvieron la plata”, añadió al momento que daba cuenta que hacia “una semana que estamos tratando de adelantar el vuelo y no tuvimos ninguna alternativa”. La búsqueda de respuestas los hizo establecer contacto con el consulado argentino en esa ciudad norteamericana, pero las certezas no llegaron. “No saben cuándo podría haber un vuelo para nosotros”.

Los vuelos de repatriación dispuestos desde el gobierno nacional hacia los Estados Unidos sólo lo hacen desde Miami, por lo que debieron sumar esa ciudad en su derrotero. Lograron conseguir pasajes hacia allí y es ahí donde se encuentran a la espera de poder volver a casa. “Los vuelos están todos ocupados hasta el 27 de marzo”, relataron mientras narraban que “no sabemos con qué nos vamos a encontrar en Miami”, lugar donde arribaron en la tarde de este domingo.

Pese a la desesperación y desconsuelo no quisieron dejar pasar la ocasión para enviar un mensaje a la comunidad. “Aprovechen la oportunidad de quedarse en casa, no saben lo importante que es estar en la casa de uno, lo que daríamos por estar en nuestra casas o cerca de nuestros seres queridos”, narraron al borde del llanto.

