Olavarriense en Barcelona: “Se tomaron medidas cuando ya todo estaba desbordado”

Carolina Herrera es olavarriense y hace dos años decidió ir a vivir a Barcelona. En enero de este año vino por dos meses a la Argentina para visitar a su familia y nunca se imaginó que al regresar a España se iba a encontrar con una realidad completamente distinta a la que dejó.

Hoy España es el segundo país más afectado por el coronavirus, al momento se contabilizan 5.694 personas fallecidas, 72.248 infectados y 40.630 hospitalizados.

La joven de 32 años contó que “esta es la tercera semana de confinamiento” aunque destacó que “hace más o menos una semana y media son más las restricciones, si salís a hacer alguna compra te piden el ticket y en caso de no poder certificarlo te cobran una multa”.

España se encuentra en confinamiento oficial hasta el 13 de abril, pero no hay certezas de cómo continuará la situación, algo que dejó en claro Carolina “calculo que después de ahí se verá, dicen que lo van a levantar pero por sectores y no va a ser un levantamiento total”.

Desde que yo llegué, pude observar que la gente tiene un nivel de conciencia alto, se cuida mucho, cuando sale a la calle mantiene distancia. No hay casi gente en la calle

En cuanto a la dinámica que se da cada vez que sale detalló que “en todas las esquinas hay mozos de escuadra -personal policial- en los supermercados solo dejan ingresar de a 10 personas y se respetan las distancias establecidas y antes de ingresar a comprar mercadería nos da un par de guantes”.

Al regresar al departamento en el que vive -junto con otras dos personas- lleva a cabo otra serie de recaudos: “Uno tiene una mayor responsabilidad porque estás viviendo con personas por lo tanto es mayor la responsabilidad de quedarte en tu casa. Cada vez que salimos, al llegar nos lavamos las manos, ponemos alcohol en gel, yo si salí afuera me saco la ropa, la lavo, me saco las zapatillas y limpiamos muy seguido con lavandina”.

Preocupación ante el incremento de casos

Luego de dos semanas en aquel país manifestó su preocupación a través de la realidad que atraviesan, e indicó “acá es la segunda región con mayor nivel de contagio después de Madrid. Esta semana se acrecentó bastante la cantidad de casos y fallecimientos, están esperando que la semana que viene baje”.





“Hay mucha paranoia” sostuvo a la vez que admitió “un día me tomé tres veces la temperatura”, a ello agregó que “intentamos estar informadas pero en la medida justa sino te volvés loca”

Llegar a otra realidad

Previo a volver a España, Carolina no esperaba encontrarse con esta drástica situación “cuando yo me volví, en Argentina aún no había casos, sí se había empezado a restringir el tema vuelos, incluso no sabía si salía el mío porque muchos se cancelaban”

“Acá en España había muchos casos pero fue todo muy de repente, por ejemplo tres semanas antes de venir acá había muy pocos casos y jamás pude imaginarme que dos semanas después iba a haber miles de infectados y tantos muertos. No me imaginé que esto iba a pasar y menos que íbamos a estar en cuarentena” vivencia que habla de la sorpresa que generó no solo en ella sino que movilizó al país.

La situación económica

“El gran problema que hay acá ahora es el de trabajo porque la mayoría de las empresas está despidiendo gente, el Gobierno está intentando prohibir los despidos, que el coronavirus no sea una causa de fuerza mayor” y destacó que sobre esta problemática el Gobierno está tomando una serie de medidas.

Sin duda esta situación afectó también a la economía “se va a cumplir un mes de la cuarentena, está todo parado”.

Al llegar tuvo que emprender la búsqueda laboral, ya que había renunciado al que tenía antes de viajar a Argentina, sobre ello precisó “hay ofertas pero las empresas que se toman su tiempo, me postulé y me llamaron de una para hacer una entrevista por Skype para trabajar cuando todo esto pase, están esperando que esto se termine”

“Acá se tomaron medidas cuando ya todo estaba desbordado”

“El gobierno actuó lento y se demoró en declarar el confinamiento” consideró la olavariense que lamentó:“hay más de 4 mil muertes acá se tomaron medidas cuando ya todo estaba desbordado” concluyó la joven.