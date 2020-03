Olavarriense en Italia: “Acá sufrieron las guerras, pero nunca imaginaron esto”

La entrevista no es una más para quién la realiza, la entrevistada es muy cercana a los sentimientos del periodista, y así como una charla más, de las diarias que mantenemos vía Whats-App fue surgiendo la nota. Hace varios días venimos conversando de la situación, pero como le pasó a toda Italia, ahora sí la situación se volvió más extrema, y la cuarentena se respeta obligadamente, con policía en las calles.

“Escrito lo que quieras, pero audio no porque algunas palabras en español me las confundo”, comienza avisando María José Ferrari; los 19 años en Italia la naturalizaron de tal manera que a la hora de hablar en español se cruzan varias palabras en su nuevo idioma.

María vive en Povegliano Veronese, un pueblo de la provincia de Verona -una zona que no es de la más afectada por el virus-, con su esposo Gederson y su pequeño hijo Matías; pero toda su familia se fue a Italia en 2001. Sus padres, Stella y José, y sus dos hermanas, Roxana y Andrea, también viven allí junto a sus maridos e hijos.

Italia es uno de los países de Europa más afectados por la pandemia y espera llegar al pico máximo de contagios entre el domingo y la próxima semana, mientras que este miércoles se anunciaron 2.470 contagiados nuevos que en total suman 23.073 contaminados y 2.158 son los muertos.

A varios días de haber decretado la cuarentena en el país, la olavarriense sostiene: “Para nosotros es muy difícil, hoy es todo por video llamada con mis padres o mis hermanas. Nos organizamos como podemos, por ejemplo mi hermana fue a hacerle los mandados a mí mamá y mi cuñado se los llevó, se hace bastante difícil, pero no queda otra”.

“La situación es grave, lo que pasa que uno gracias a Dios está bien, por eso uno lo vive de otra manera, pero ayer por ejemplo estaba cocinando y me quemé un dedo, si me hubiera quemado mal, no puedo ni siquiera ir al hospital” cuenta sobre las complicaciones de no poder salir a la calle o asistir a un Hospital. “A sólo dos minutos de acá está el Hospital, en Villafranca Di Verona, y ese Hospital lo van a poner para sanidad porque ya no hay lugar para la gente, y a los que estén contagiados los van a traer acá, en esta zona se dieron algunos casos pero no son al extremo como la región de Lombardía, al norte del país que es el lugar más afectado”.

Desde su punto de vista, María no duda que la situación se subestimó desde el primer momento: “Imagínate que acá sufrieron las guerras, pero nunca imaginaron esto. La situación comenzó a mitad de febrero, y recién el 24 se cerraron las escuelas, pero las medidas más firmes se tomaron la semana pasada, más o menos el miércoles pasado. La gente trabajaba con normalidad, te decían tenés que estar lo más que puedas en tu casa, pero recién la semana pasada extremaron las medidas y se cerró todo”.

“La situación es muy preocupante, al principio no se dimensionó la situación, el otro día en televisión mostraban las imágenes de una iglesia con todos los cajones, porque tampoco se pueden hacer velorios”

Italia vive una de sus situaciones más extremas como país, el último miércoles el gobierno decidió aprobar el “bloqueo total”, con el cierre de todos los negocios, a excepción de los que ofrecen servicios de primera necesidad. “Sólo los supermercados y farmacias están abiertas -que podes ir con barbijo y guantes-; la policía está en las calles controlando y hay que mostrarles un formulario justificando el movimiento, pero si no lo tenés las multas son de 230 Euros en adelante. Obviamente también está prohibido usar los espacios verdes”.

“Sólo se puede salir a hacer mandados, pero no voy a negar que es difícil, yo tengo mi hijo de tres años y afortunadamente tengo un jardín delante de mí casa donde puede salir un poco. Es difícil, más que nada a lo que estamos acostumbrado nosotros, de visitar a la familia todos los días, tomarte un café con un amigo, de hacer todo lo que se hace cotidianamente” agrega la olavarriense que dejó el país muchos años atrás y se encuentra en uno de los países más afectados por el coronavirus.

#Andratuttobene significa “irá todo bien”, y es una iniciativa de los colegios de toda Italia, los niños pintan un arco iris y escriben esta frase, los carteles se ven afuera de todas las casas, y es una manera de alentar la fe y abrazarse a la esperanza de que finalmente todo irá bien.