Olavarriense en Londres: “El Gobierno no quería aplicar medidas, ni dar números oficiales”

El coronavirus en las últimas semanas ha obligado a los países del mundo a tomar medidas de aislamiento y políticas públicas para prevenir y, de a poco, poder palear el avance de una pandemia que nadie sabe hasta dónde puede llegar.

Infoeme ha estado entrevistando a diferentes olavarrienses que viven en diversos países del mundo, para así poder conocer las realidades que se viven en cada lugar, y las políticas que se están llevando a cabo.

Inglaterra es, quizá, uno de los casos más raros que hasta ahora la pandemia ha mostrado a nivel mundial. Con falta de medidas de prevención y decisiones políticas más que debatibles, los ciudadanos y ciudadanas transitaban, hasta el pasado lunes, sus días en el país.

Ornela Pérez vive en Europa hace ya dos años y, actualmente, se radica en la ciudad de Londres. Su relato comienza mostrando de manera cruda la situación del país: “acá es compleja la situación, el Gobierno no quería aplicar ninguna medida, ni quieren dar números oficiales”.

“Querían hacer una especie de experimento donde pretenden que la sociedad genere anticuerpos y resistencia al virus por el mismo contagio colectivo. Es una locura” explica con tono de preocupación.

En relación a las pocas medidas que se llevaban a cabo, detalla que hasta el pasado lunes solamente “cerraron algunas estaciones de subte, y todas eran sugerencias del Gobierno de que no se reúnan muchas personas, pero ningún protocolo”.

El ambiente en Londres es de intriga e incertidumbre sobre lo que pasará. Ornela concluyó el relato comentando que “los ciudadanos exigían la cuarentena. Pero si no se imponía desde el gobierno, si no había apoyo o un plan para que puedan mantener sus trabajos, seguirían haciendo vida normal, porque no les quedaba otra”.

Conocé la historia de otros olavarrienses, que desde distintos lugares del mundo cuentan cómo están viviendo las consecuencias de la pandemia:

Olavarrienses en Madrid: "solo bajamos para hacer alguna compra"

Olavarrienses en Colombia, "queremos llegar a Argentina"

El coronavirus en Valencia en el relato de un olavarriense

Olavarriense en Italia, "acá sufrieron las guerras pero nunca imaginaron esto"

"Aprovechen para quedarse en casa, no saben lo que daríamos por estar en nuestra casa"

Dos hermanos, dos paíeses europeos y un mismo anhelo