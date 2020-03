El coronavirus en Valencia en el relato de un olavarriense

Hace más de dos años que se encuentra trabajando en el viejo continente. Ahora está en España, pero antes estuvo países como Holanda, Inglaterra y Alemania. La búsqueda de nuevos desafíos laborales lo llevó hace pocas semanas a uno de los lugares más golpeados por el coronavirus. Desde allí contó cómo vive el día a día y no dejó pasar la ocasión para enviar un mensaje a la comunidad local: “Esto se pasa más rápido cuando todos hacen su parte”, enfatizó.

“Llegamos a mediados de febrero, un poco antes de que se diera el primer caso de Coronavirus en España. A partir de ese día se desencadenó todo”, narró desde Valencia a Infoeme Pablo Furlán, un ingeniero civil olavarriense que se encuentra en el viejo continente desde fines del 2017. La búsqueda de desafíos laborales lo llevó a conocer otros países y culturas, pero también en las últimas semanas a vivir una situación tan inédita como inesperada en uno de los lugares más complicados con la pandemia.

“Me vine a Europa en Noviembre de 2017 buscando nuevos desafíos y por suerte con una oferta de trabajo en Holanda bajo el brazo. En ese trabajo tuve la posibilidad de viajar bastante, forme parte de un proyecto de construcción de una central nuclear en Inglaterra, luego me volví para Holanda para comenzar los preparativos para otro proyecto de una cañeria de gas submarina entre Finlandia y Estonia”, relató, como antesala a la mención de cuando estuvo en un proyecto de mayor envergadura en Alemania, como paso previo a retornar a Holanda. “Todo muy lindo hasta que con el tiempo empezás a notar la diferencia cultural y el clima que es bastante adverso y a veces se subestima mucho pero termina influyendo en el animo y el día a día. Así que otra vez tratando de alinear todo, calidad de vida y trabajo, fue que salio la oportunidad de venir para España siguiendo mas o menos la misma linea de trabajo pero en un país con el cual la diferencia cultural es menor”, completó.

Su tono no es de preocupación ni de alarmista, sino más bien de responsabilidad y se esfuerza en dejar en claro que ese sea el mensaje a comunicar. “Nosotros estamos bien, tranquilos "haciendo los deberes" como quien dice”, relató a medida que daba cuenta que de esa misma manera le narra la situación a sus familiares cuando se lo consultan. En Valencia, en lo particular, el número de casos positivos es cercano a los 1000 y con más de una treintena de muertes, cifras que preocupan pero que son apenas una fracción si se lo compara a lo que sucede en Madrid y Barcelona.

“Acá se dio un caso bastante particular, justo en esta fecha es época de “Las Fallas”, la fiesta más grande y tradicional en Valencia y al principio se demoró un poco la decisión de la cuarentena por el hecho de no querer suspender la fiesta, a la cual viene mucha gente de todas partes del mundo. Pero pensándolo bien, todo eso implicaba que mucha gente, potencial transmisora del virus se iba a reunir en masa por una semana seguida y podía terminar siendo un desastre”, narró.

En total, en España el número de personas con Coronavirus es de casi 20 mil, con más de mil muertos

“Al mismo tiempo que se estaba discutiendo cancelar o no “Las Fallas”, en Madrid los casos aumentaban día a día y fueron los primeros en tomar la decisión de cancelar actividades masivas. Así se fue desencadenando todo en un par de días al resto del país, al punto que desde el sábado pasado estamos en cuarentena. Hay control policial en las calles con el fin de hacer cumplir la cuarentena y lo ordenado por el gobierno cuando decreto el estado de alarma”, completó.

La situación guarda varios puntos en común con lo que sucede en nuestro país a partir del decreto emitido por el presidente en las últimas horas. Es más, la situación se ve hermanada también en la poca responsabilidad o acatamiento por parte de la población, lo que hizo que las medidas sean aún más rígidas. “Al principio mucha gente no se lo tomaba, en serio pero la policía tiene derecho de cobrar multas y en algunos casos hasta detenerte por no acatar el estado de alarma. Para poder moverse, por ejemplo al trabajo, es necesario llevar un documento emitido por la empresa que justifique tu movilidad, si vas al supermercados te pueden pedir el ticket para comprobar que no estas simplemente paseando. Desde el sábado la mayoría de los comercios están cerrados, solo se ven abiertos los supermercados, farmacias y algunos lugares de comida”, comentó.

Allí fue también cuando aprovechó la ocasión para enviar un mensaje, o más bien un consejo. Una recomendación que pese a lo reiterada desde diversos sectores parece no bastar, siendo inclusive una súplica por parte del personal de Salud de nuestra ciudad en una nota con este Diario, todo para que entre los puntos en común no deba incluirse el número de personas afectadas. “De ahí la importancia de actuar rápido. Como decía un experto de la OMS, si no reaccionas rápido el virus te gana, hay que involucrar a la sociedad, es un esfuerzo conjunto de todos”, enfatizó.

Inclusive fue aún más lejos en el comentario y tomó como ejemplo las conversaciones que él tiene con su familia y amigos. “Nosotros al principio, sin alarmar demasiado, les transmitíamos lo que pasaba acá, pero cuando la situación llego al límite acá, les tratamos de transmitir cómo se vivía y qué estaba pasando para que tomaran conciencia de que quizás no haya que esperar la decisión de un gobierno sino que hay que tomar iniciativa propia y cuidarse por uno mismo, que también implica cuidar al otro”, subrayó.

“La situación es preocupante y no solo hay que mirar los números de infectados, hay mucha gente que tuvo que cerrar negocios, quizás su única fuente de ingresos, muchos despidos por trabajos temporales al cerrar fábricas y demás, y todo esto va a tener un efecto más adelante cuando todo esto termine y eso va a llevar un tiempo de recuperación”, añadió. “El gobierno tiene que transmitir un mensaje claro a la sociedad y la sociedad tomar conciencia de que esto se pasa más rápido cuando todos hacen su parte. No podes recaer solo en las medidas del gobierno porque no puede controlar a 45 millones de personas, hay un deber de cada uno y una responsabilidad de todos para con todos”, finalizó.