Canteras Argentinas discriminó a una mujer que envió un CV “por apoyar el aborto legal”

Romina, una vecina de la ciudad de Tandil sufrió un grave episodio discriminatorio en las últimas horas cuando se contactó con la empresa olavarriense Canteras Argentinas.

Al consultar por qué medio podía hacer llegar un Currículum Vitae recibió una negativa por su postura ideológica: "No recibimos CV de personas que apoyen el aborto legal y gratuito. Saludos", y agregaron que están "A favor de las dos vidas".

La joven dialogó con Infoeme y brindó detalles del repudiable ida y vuelta que mantuvo con la empresa especialista en venta mayorista de piedra partida.

“Me contacté para consultar por qué medio recibían CV, para enviarles el de otra persona, no el mío. Como en mi foto de perfil de Facebook tengo que apoyo el aborto legal, seguro y gratutito me dijeron que recibirían los de personas que apoyaran la legalización”, expresó en principio Romina.

Luego añadió que su "postura no condiciona lo laboral, pero les agradecí y ahí quedó. No me iba a poner a la altura de una persona que respondió de tal manera”.

Un spot publicitario de Canteras Argentina, denominado "No a la impunidad", demuestra la degradación y cosificación en todos los aspectos hacia la mujer. El video: