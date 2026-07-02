Hockey: acción en Tandil para las Damas del “Bata”

Los equipos femeninos del Club Estudiantes jugaron una nueva fecha de la competencia oficial de la Federación Tandilense de Hockey.

Las Damas del “Bata” viajaron a Tandil este sábado para enfrentar al Club Independiente en tres categorías.

Además, durante el pasado domingo, la cancha sintética del Parque Guerrero fue sede de un entrenamiento del Selectivo Sub16 con la presencia de Juana Ripoll, Milagros Amoroso Alcaza, Ema Ramírez, Elena Arcumano, Ignacia Arouxet y Mercedes Olivieri.

Los resultados:

Sub16:

Independiente 2 – 2 (Mercedes Olivieri y Juana Ripoll) CAE

Sub19:

Independiente 2 – 0 CAE

Primera:

Independiente 7 – 2 (Mercedes Olivieri y Natalia Alcaza) CAE

Fuente: prensa CAE