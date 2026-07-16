Hockey: los equipos del “Bata” jugaron como visitantes

Damas y Caballeros de Estudiantes completaron nuevas presentaciones dentro del Torneo de la Federación Tandilense de Hockey.

En la jornada del último sábado, las Damas de Estudiantes visitaron a Los Cardos de Tandil sumando un triunfo.

Por otro lado, los Caballeros, jugaron el pasado domingo en Azul ante Remo en Primera División. Además, hubo amistosos en Sub12 y Sub14.

Los resultados:

Damas:

Sub14:

Los Cardos 4 – 1 (Clarita Tirador) CAE

Sub16:

Los Cardos 0 – 2 (Clara Matharan y Elena Arcumano) CAE

Sub19:

Los Cardos 3 – 2 (Juana Ripoll y Martina Sosa Coscia) CAE

Primera:

Los Cardos 7 – 0 CAE

Caballeros

Primera:

Remo 0 – 0 CAE

Fuente: prensa CAE