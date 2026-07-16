Hockey: los equipos del “Bata” jugaron como visitantes

Damas y Caballeros de Estudiantes completaron nuevas presentaciones dentro del Torneo de la Federación Tandilense de Hockey.
En la jornada del último sábado, las Damas de Estudiantes visitaron a Los Cardos de Tandil sumando un triunfo.
Por otro lado, los Caballeros, jugaron el pasado domingo en Azul ante Remo en Primera División. Además, hubo amistosos en Sub12 y Sub14.
Los resultados:
Damas:
Sub14:
Los Cardos 4 – 1 (Clarita Tirador) CAE
Sub16:
Los Cardos 0 – 2 (Clara Matharan y Elena Arcumano) CAE
Sub19:
Los Cardos 3 – 2 (Juana Ripoll y Martina Sosa Coscia) CAE
Primera:
Los Cardos 7 – 0 CAE
Caballeros
Primera:
Remo 0 – 0 CAE
Fuente: prensa CAE