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 - 16 de Julio de 2026 | 15:23

Hockey: los equipos del “Bata” jugaron como visitantes

En el transcurso del fin de semana hubo actividad para los equipos de hockey de Estudiantes que se presentaron como visitantes.

Damas y Caballeros de Estudiantes completaron nuevas presentaciones dentro del Torneo de la Federación Tandilense de Hockey.

 

En la jornada del último sábado, las Damas de Estudiantes visitaron a Los Cardos de Tandil sumando un triunfo.

 

Por otro lado, los Caballeros, jugaron el pasado domingo en Azul ante Remo en Primera División. Además, hubo amistosos en Sub12 y Sub14.

 

Los resultados:

Damas:

Sub14:

Los Cardos 4 – 1 (Clarita Tirador) CAE

Sub16:

Los Cardos 0 – 2 (Clara Matharan y Elena Arcumano) CAE

Sub19:

Los Cardos 3 – 2 (Juana Ripoll y Martina Sosa Coscia) CAE

Primera:

Los Cardos 7 – 0 CAE

 

Caballeros

Primera:

Remo 0 – 0 CAE

 

Fuente: prensa CAE

 

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