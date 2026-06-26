Bombera olavarriense viajará a Venezuela para colaborar en los rescates

Una olavarriense fue elegida para integrar una misión de asistencia internacional que partirá en las próximas horas hacia Venezuela con el objetivo de colaborar en las tareas de búsqueda y rescate de personas atrapadas entre los escombros tras el fuerte terremoto que golpeó a ese país.

La Suboficial Ayudante María Bevacqua integra la Brigada PUMA USAR ARG-13, un equipo especializado en búsqueda y rescate urbano perteneciente a la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires.

Se trata de una unidad entrenada para intervenir en situaciones de emergencia de gran escala, especialmente en estructuras colapsadas y escenarios de desastre.

Por estas horas, todos los servidores de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires que fueron convocados permanecen en el centro de entrenamiento ubicado en Tapalqué. Allí se realiza la concentración del personal, la revisión del equipamiento, la organización logística y la conformación definitiva del equipo que podría viajar a Venezuela cuando las autoridades nacionales y los organismos internacionales confirmen el despliegue.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría felicitaron y agradecieron a Bevacqua: “Gracias Mari por el trabajo que realizás y por llevar el nombre de Bomberos Voluntarios de Olavarría siempre en lo más alto. Toda la institución te quiere mucho, respeta y te acompaña ¡Muchos éxitos!”.