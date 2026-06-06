Con distinciones, reconocimientos y ascensos, los Bomberos celebraron su día

Se realizó este sábado en el Cuartel General de Olavarría el acto protocolar en el marco de las celebraciones por el Día del Bombero Voluntario, que fue presidido por primera vez por el flamante titular de la entidad Jorge Padín, quien días atrás asumió en reemplazo de Hugo Fayanás.

Tomaron parte de la ceremonia los integrantes del Consejo Directivo, el secretario de protección ciudadana Elías Quintas (en representación del intendente municipal Maximiliano Wesner), la senadora provincial Evelyn Díaz, integrantes de la Guarnición Ejército Olavarría, los concejales Gastón Sarachu y Adela Casamayor, el gerente de relaciones institucionales de AySA Eduardo Rodríguez, el presidente de la UIO Jorge Sobarzo, los padres de Diego Wagner Clar, entre otros.

Una vez cumplidos los pasos protocolares, con el ingreso de la enseña patria y la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, fue el espacio de las palabras.

En primer lugar, se dirigió a un nutrido auditorio el cura párroco de la Iglesia San José, padre Juan Sebastián Briscioli. “Dice un tango que los amigos se cotizan en las buenas y en las malas y los bomberos gran cantidad de veces tienen que acudir cuando las personas la están pasando mal. Llegan ustedes y son los amigos, a efectuar la ayuda con la presencia, por supuesto con todas las acciones que realizan para socorrer a las personas” valoró.

Luego fue el turno del presidente saliente, Hugo Fayanás. El centro de su discurso estuvo en los agradecimientos a quienes lo acompañaron en su gestión y cerró con un: “Gracias por aguantarme, pero me van a tener que seguir aguantando, porque ustedes saben que yo los llevo en el corazón”.

Quien tomó la posta, Jorge Padín, ofreció las primeras líneas de su gestión, apuntando a una continuidad. Habló de “transparencia administrativa y equipamiento técnico" y acotó que “no podemos pedirles que enfrenten las emergencias si nosotros no garantizamos que tengan las mejores herramientas y la seguridad necesaria para volver a casa sanos”.

“Al cuerpo activo le digo que mi respeto hacia su abnegación, sacrificio y desinterés es absoluto. En esta nueva etapa nuestro compromiso es potenciar esa formación profesional, entendiendo que un bombero bien capacitado es la mayor garantía de seguridad para nuestra comunidad” enfatizó Padín.

En un extenso discurso, el comandante General Raúl Ferreyra reveló las distinciones que se iban a entregar como cierre del acto: “Dentro de los homenajes premiaremos, con diferentes distinciones, al comandante mayor Héctor Alberto Hoyos por su enorme trayectoria en la institución, llevando 68 años de servicio a la par de todos nosotros y de los más jóvenes”.

“Además, reconoceremos los ascensos a integrantes del cuerpo activo, quienes han alcanzado este logro por mérito propio y fruto de su esfuerzo. Que estos ascensos sean un incentivo para que se sigan superando día a día” aconsejó.

“También se entregarán distinciones a quienes han alcanzado 25 años de servicio” anticipó.

Como cierre de los discursos, en representación del jefe comunal Maximiliano Wesner hizo uso de la palabra el secretario de protección ciudadana Elías Quintas. “Este día nos convoca a recordar un suceso que marcó el inicio histórico nacional de la representación de la solidaridad, el compromiso comunitario, la valentía y la empatía representada en un Cuerpo” destacó.

“Hay quienes dicen que la sirena de una autobomba les genera desesperación. Yo les puedo decir que es melodía de esperanza para quien en ese momento está en una situación límite, donde su vida o su patrimonio se ven en riesgo” remarcó Quintas.

Como corolario del acto, se entregaron sendos relojes a los bomberos que cumplieron 25 años de servicio, se dieron a conocer los ascensos, así como quienes quedaron acreditados como instructores y el reconocimiento especial para el comandante mayor Héctor Alberto Hoyos por sus 68 años en la institución.