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Jueves 25 de Junio 2026 - 20:22hs
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 - 25 de Junio de 2026 | 18:24

Mucha actividad para billaristas olavarrienses

Durante el transcurso del fin de semana, hubo mucha actividad para representantes del Club Español en competencias provinciales y nacionales.

Deportistas olavarrienses compitieron en tres de los cuatro Torneos Provinciales que tuvieron lugar en diferentes escenarios.

 

Jorge Ojeda y Víctor Hugo Di Marco compitieron en Mar del Plata en el Provincial de Segunda y fue con clasificación al Torneo Nacional para Ojeda tras lograr el sexto puesto en la clasificación.

 

En Tercera Categoría, el certamen se jugó en el Club Español de Bragado y fue con participación para Julio Bologna y Juan Faraná. Bologna finalizó séptimo y se transformó en el primer suplente para el Nacional y Faraná no logró pasar el corte clasificatorio.

 

Por último, en Promocional jugaron Nestor Schwab, Daniel Félix, Daniel Seguel y Milo Di Marco en el Club Progreso de Trenque Lauquen.

 

En lo que respecta a las actuaciones, Schwab fue 6° y logró la clasificación al Nacional, Félix es el primer suplente al certamen más importante del año y Seguel y Di Marco no lograron sortear la Fase de Grupos.

 

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