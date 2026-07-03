Billar 5 Quillas: el Club Español tendrá presencia en el Argentino

Omar Margonari clasificó para el Campeonato Argentino de Billar Cinco Quillas luego de su destacada actuación en Córdoba.

En el Club Teniente Origone de Justiniano Posse tuvo lugar la última fecha del circuito nacional de Primera Categoría y Máster con más de 150 jugadores en una fecha donde se conocieron los deportistas que representarán al país en Campeonato Mundial.

Omar Nicolás Margonari ganó su zona y el primer cruce de Play-Off, lo que le permitió sumar los puntos necesarios para obtener su clasificación al Campeonato Argentino de primera Categoría a desarrollarse en Santa Fe, a fines de octubre.

Por su parte, el restante olavarriense Víctor Hugo Di Marco no pudo pasar el corte clasificatorio.

El torneo fue ganado por el ex – campeón mundial Alejandro Martinotti y el título argentino 2026 fue para Gustavo Torregiani, de Córdoba.