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 - 25 de Junio de 2026 | 14:48

Todo listo para la primera Final del Torneo Interligas

En las últimas horas quedaron definidos aspectos organizativos de la primera Final del Torneo Unión Regional Deportiva.

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida está próximo a conocer a su nuevo campeón y será con “Clásico de la Ciudad” en la Final que dará inicio el venidero domingo.

 

Estudiantes y Racing volverán a verse las caras en la serie por el título y al igual que en 2022, será en la definición del Torneo Unión Regional Deportiva.

 

La Final, que tendrá presentación el venidero viernes, comenzará en el Parque Guerrero el venidero domingo desde las 15:00 hs. y siete días más tarde se cerrará en el Buglione Martinese.

 

Por otro lado, en el Tete Di Carlo, se jugará el partido de ida de la Final en Sub21. Embajadores recibirá a Boca que definirá la serie en Azul.

 

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