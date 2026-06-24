Continúa el deterioro del mercado laboral argentino

La investigación "Análisis de la situación del Mercado de Trabajo" al 1° trimestre de 2026, realizado por el CEPA (Centro de Economía Política Argentina) reveló que el mercado laboral en la Argentina continúa mostrando señales de deterioro.

De lo que se desprende de este dossier, la tasa de desocupación se ubicó en 7,8%, consolidando un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al primer trimestre de 2023.

Según la EPH, en la era Milei los únicos puestos de trabajo que crecen son los informales: entre el primer trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2026 se crearon 603.600 empleos no registrados, mientras se destruyeron 246.000 puestos de trabajo registrados.

Al considerar los datos de la Secretaría de Trabajo, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se perdieron 216.321 empleos privados registrados (-3,4%), mientras que hubo 165.542 nuevas altas de monotributistas (+8%).

Los empleos formales perdidos son reemplazados sólo parcialmente por ocupaciones más precarias y desprotegidas.

En el mismo sentido, la presión sobre el mercado de trabajo aumentó 3,5% interanual, reflejando más subocupación y un creciente desaliento ante la falta de oportunidades laborales de calidad.

Por otro lado, la tasa de empleo no registrado alcanzó el 44,2%, el nivel más alto de los últimos años, con un incremento de 2,2 puntos porcentuales respecto a 2025 y de 3,4 puntos en comparación con el 1° trimestre de 2023.