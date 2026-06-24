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 - 25 de Junio de 2026 | 13:31

Golf: el frío no detuvo la fecha del Ranking

A pesar de la fría jornada del último miércoles, se completó una nueva fecha del Ranking anual con victorias para Javier Gómez Cataldi y Daniela Manarino.

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un nuevo Medal Play 9 hoyos válido para el ranking Piana del Sole y fue con actividad en dos categorías por hándicap.

 

La 10° fecha de la competencia que premia al ganador con un viaje consagró a Javier Gómez Cataldi con 32 golpes en Hasta 24 de Hándicap con Iván Recabarren y Juan Acuña con 33 golpes.

 

Por otro lado, en la Categoría 25 al Máximo el triunfo fue para Daniela Manarino con 31 golpes con Máximo Boubeé con 33 golpes y Graciela Alfaro con 34 golpes como acompañante en el podio.

 

La actividad continuará el sábado con el Torneo “Mayorista de Helado”, un Medal Play 18 hoyos.

 

Fuente: Prensa CAE

 

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