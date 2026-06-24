Golf: el frío no detuvo la fecha del Ranking

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un nuevo Medal Play 9 hoyos válido para el ranking Piana del Sole y fue con actividad en dos categorías por hándicap.

La 10° fecha de la competencia que premia al ganador con un viaje consagró a Javier Gómez Cataldi con 32 golpes en Hasta 24 de Hándicap con Iván Recabarren y Juan Acuña con 33 golpes.

Por otro lado, en la Categoría 25 al Máximo el triunfo fue para Daniela Manarino con 31 golpes con Máximo Boubeé con 33 golpes y Graciela Alfaro con 34 golpes como acompañante en el podio.

La actividad continuará el sábado con el Torneo “Mayorista de Helado”, un Medal Play 18 hoyos.

Fuente: Prensa CAE