Golf: se completó la 13° fecha del ranking para tres categorías

El campo de golf del Club Estudiantes recibió el tradicional Medal Play 9 hoyos de mitad de semana con varios jugadores para tres categorías.

Iván Recabarren con 33 golpes ganó en Hasta 13 de Hándicap con Javier Lobo con 34 golpes y Claudio Benítez con 37 golpes como escoltas.

En De 14 a 24, la victoria fue para Fernando Recalde con 37 golpes favorecido en el desempate automático ante Juan M. Peruilh y Ramiro Derdoy que completaron el podio.

Por último, en De 25 al máximo, Hugo Montero con 34 golpes finalizó en primer lugar y fue escoltado por Daniela Manarino con 38 golpes y Ricardo De Beláustegui con 39 golpes.

Con 13 fechas disputadas, Iván Recabarren se perfila puntero, seguido de cerca por Ricardo De Beláustegui y Martiniano Díaz Oviedo.

La actividad continuará el sábado con el Torneo “Nano Dilascio” que se disputará en la modalidad Fourball Americana 18 hoyos.

Fuente: prensa CAE