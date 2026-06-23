El Gobierno nacional desvinculó a todos los trabajadores del peaje de Hinojo

Unos 70 trabajadores de la estación de peaje sobre la Ruta 226 ubicada en inmediaciones de Hinojo deberán dejar sus labores este 30 de junio, en el marco de la privatización de la traza llevada a cabo por el Gobierno nacional que encabeza el presidente Milei.

Este medio tuvo acceso en la mañana de este martes a una fuente de los empleados, quien reconoció que hace varios meses la administración libertaria envió una propuesta de indemnización sin posibilidad de negociación. Lo que traducido al lenguaje de todos los días podría interpretarse como despidos encubiertos.

“Somos trabajadores de balanza, operadores viales, maestranza, cajeros, supervisores, soportes técnicos. Todos los que cumplíamos funciones en Hinojo” informó. La mayoría de ellos son olavarrienses, de la Ciudad y de las localidades, en particular Hinojo y Colonia Hinojo.

“Ni siquiera sabemos qué va a pasar después del 30. Suponemos que lo van a cerrar y que van a levantar las barreras y no tenemos idea de por cuánto tiempo será. Creemos que hasta que la empresa que se adjudicó la concesión se haga cargo de este corredor” dijo.

La administración libertaria que encabeza el presidente Milei adoptó esta política hace más de un año y los finiquitos indemnizatorios fueron puestos en manos de los trabajadores hace un mes.

“Nos mandaron un acuerdo y todos tuvimos que decir que sí, porque era lo único que nos quedaba. A partir del 1 de julio queda en manos de la nueva empresa y veremos a quién llama y a quién no, aunque hoy en día con la implementación de la tecnología tienen más preponderancia las máquinas que la gente” planteó otro trabajador.

El Decreto 97/2025 firmado por el presidente Javier Milei dispuso la privatización total de Corredores Viales S.A. bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje y en este sentido incluyó al Corredor Atlántico que comprende 404 kilómetros de la RN226 que une Mar del Plata con Bolívar.

El tramo fue adjudicado a mediados de mayo por el Ministerio de Economía al consorcio de empresas formado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco por un período de 20 años, en un esquema que contempla nuevas tarifas y la instalación de nuevas cabinas de peaje, una de ellas cerca de Vallimanca.