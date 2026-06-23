En el transcurso de las próximas horas se regularizará la entrega de licencias de conducir en la oficina local. Se recuerda que, debido a fallas en los insumos enviados desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se vio afectada la impresión de licencias gestionadas durante los últimos días.

En ese marco, desde la Oficina local se detalló que arribaron nuevos kits en condiciones, por lo que se pudieron retomar las labores correspondientes para poder regularizar la entrega de licencias tramitadas.

Se invita a personas que culminaron con sus respectivos trámites hasta el jueves 18 inclusive a acercarse a partir de las 10 horas de este miércoles 24 de junio, en la oficina ubicada sobre San Martín 2522.

Se añadió, a la par, que licencias tramitadas el último viernes y el pasado lunes podrán ser retiradas desde la mañana del jueves venidero. Por último, aquellas que fueron gestionadas este martes 23, ya estarán disponibles para la jornada del viernes.

Por último, se aclara que el funcionamiento de la oficina continúa de manera normal tanto en la gestión para la obtención de turnos como en la atención de los mismos, como así también la respuesta a trámites y gestiones. En ese sentido, se invita a personas interesadas en obtener o renovar su licencia a requerir el turno correspondiente a través de la plataforma Mi Olava, haciendo click aquí.