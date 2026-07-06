Provincia modificó el trámite para la emisión de Licencias Profesionales

Este lunes ingresaron en vigencia modificaciones en el sistema de otorgamiento de licencias de conducir profesionales, en virtud del Convenio Específico de Delegación de Facultades suscripto entre la Provincia de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 3153/25.

Indicaron que los cambios alcanzan a las categorías C, D y E con carácter interjurisdiccional, destinadas a quienes desempeñan actividades vinculadas a realizar transporte de cargas o pasajeros entre distintas provincias.

La principal novedad radica en la eliminación de la licencia nacional de transporte interjurisdiccional (LINTI) como trámite independiente. A partir de ahora, las habilitaciones que otorgaba ese registro quedaron integradas a la licencia nacional de conducir.

La medida busca simplificar los trámites administrativos y centralizar en un único documento la habilitación necesaria para los conductores profesionales.

El trámite no cambiará para quienes trabajen únicamente dentro de la Provincia. En cambio, quienes necesiten una licencia profesional de carácter interjurisdiccional deberán cumplir con ciertos requisitos previstos en el citado convenio.

Quienes estén alcanzados tendrán capacitaciones y exámenes (teóricos y prácticos) a cargo de prestadores externos registrados y habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con domicilio en la provincia de Buenos Aires. Una vez aprobadas estas instancias, el trámite podrá finalizarse en el centro de emisión de licencias correspondiente.

Vale destacar que esta modificación no altera el funcionamiento general del sistema de licencias vigentes. Es decir que continuarán sin cambios las vigencias de las licencias ya emitidas.

Por último, desde el área se explicó que estos cambios responden a la delegación de facultades que realizó la Nación a las provincias para el transporte interjurisdiccional.

Por consultas e inquietudes podrán acercarse a la sede de la Dirección de Licencias de Conducir de Olavarría, ubicada sobre San Martín 2522, donde se podrá consultar además el listado de prestadores habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.