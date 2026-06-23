Más de 1900 kilos de basura electrónica recolectados

Con más de 1900 kilos de materiales reunidos se llevó adelante con éxito la segunda Campaña de Recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) del año en instalaciones del Cemo.

La jornada contó con un trabajo conjunto con la Jefatura Distrital y Regional de Educación, en el marco del proyecto interinstitucional “Clic Verde: del desecho al derecho”, que promueve la participación activa de instituciones educativas en la clasificación de equipos recuperables, fomentando la gestión responsable de los residuos electrónicos desde una perspectiva educativa y ambiental.

En esta oportunidad participaron docentes y estudiantes del Centro de Formación Profesional 401, la Escuela de Educación Secundaria Técnica 1, la Escuela de Educación Secundaria Técnica 2, la Escuela Profesional Secundaria 4 y la Escuela de Educación Secundaria 3, quienes realizaron tareas de identificación, clasificación y selección de equipos con potencial de reparación o reutilización.

Esta instancia constituye un paso intermedio entre la recepción del material y su traslado al Complejo Penitenciario de Sierra Chica, donde se lleva adelante el tratamiento de aquellos equipos que no pueden ser recuperados.

Para concretar esta tarea fue fundamental el trabajo conjunto con las Delegaciones Municipales de Loma Negra y Sierra Chica, que colaboraron en la logística y el traslado del material recolectado. En total, fueron necesarios más de dos camiones para transportar los residuos electrónicos hacia el establecimiento.

Los equipos que resultaron aptos serán reacondicionados por las instituciones educativas para su posterior reutilización, favoreciendo el acceso a recursos tecnológicos y promoviendo los principios de la economía circular.

La campaña fue organizada por la Coordinación de Ambiente y cuenta con el acompañamiento del Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica (CIIT), dependientes de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio, y la Dirección de Tecnología Educativa de la Provincia de Buenos Aires.