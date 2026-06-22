Impulsan una colecta solidaria para el damnificado del incendio

Este lunes comenzó a difundirse una colecta solidaria en beneficio de Anibal Luis Madrid, propietario del departamento que sufrió pérdidas totales tras el voraz incendio del domingo por la mañana en la esquina de Hornos y Moya.

Familiares y amigos del damnificado difundieron que “en cuestión de minutos el fuego arrasó dejando destrucción total de la vivienda”.

“Hoy necesita de la solidaridad de todos para comenzar a reconstruir todo lo que perdió” señalaron desde su entorno. Además, indicaron que “cualquier aporte, por pequeño que parezca, suma y hace la diferencia”.

En la difusión de la colecta explicaron que el dinero será destinado a; reparación y construcción de la vivienda, luz, gas, puertas, ventanas, etc. Quienes desean colaborar pueden hacerlo a través del alias: regata.89.mp

Además, se necesita ropa de abrigo de hombre (de invierno) talle M o L, camperas, pantalón, buzo, ropa de cama, sábanas, almohadas, frazadas, toallas y colchón deben comunicarse al 2284-474943