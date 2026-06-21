Delegación de Steel Warrios compitió en la “Copa Argentina” | Infoeme
Domingo 21 de Junio 2026 - 17:52hs
11°
Domingo 21 de Junio 2026 - 17:52hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  deportes
 |  Taekwondo
 - 21 de Junio de 2026 | 17:16

Delegación de Steel Warrios compitió en la “Copa Argentina”

Durante el último fin de semana, una delegación de la Escuela de Artes Marciales Steel Warriors compitió en Copa Argentina de Chai Do Kuan.

Deportistas olavarrienses compitieron en Moreno en un certamen de carácter nacional y lograron destacados resultados.

 

La delegación olavarriense, a cargo de los profesores Lucas De Rosa, Luciano Mastronardo compitió, con buen suceso, en la Copa Argentina en las categorías de Formas con Manos Vacías y Combate.

 

Sofía Ruschetti y Sabrina De Rosa lograron el primer puesto en Formas con Manos Vacías y la medalla de plata fue para Uma Gutiérrez y Giuliana Ruschetti.

 

Por otro lado, en Combate, Sofía Ruschetti y Sabrina De Rosa volvieron a subirse a lo más alto del podio, mientras que Vladimir Montiel y Giuliana Ruschetti finalizaron en tercer lugar.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME