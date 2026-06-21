Delegación de Steel Warrios compitió en la “Copa Argentina”

Deportistas olavarrienses compitieron en Moreno en un certamen de carácter nacional y lograron destacados resultados.

La delegación olavarriense, a cargo de los profesores Lucas De Rosa, Luciano Mastronardo compitió, con buen suceso, en la Copa Argentina en las categorías de Formas con Manos Vacías y Combate.

Sofía Ruschetti y Sabrina De Rosa lograron el primer puesto en Formas con Manos Vacías y la medalla de plata fue para Uma Gutiérrez y Giuliana Ruschetti.

Por otro lado, en Combate, Sofía Ruschetti y Sabrina De Rosa volvieron a subirse a lo más alto del podio, mientras que Vladimir Montiel y Giuliana Ruschetti finalizaron en tercer lugar.