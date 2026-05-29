El Club Loma Negra recibió el primer examen del año para muchos

Bajo la supervisión del Máster Andrés Carosella y el trabajo de los instructores Juan Lopetegui, Matías Moretti, Gastón Cecarelli, Belén Lopardo, Enrique Oliva, Macarena Carosella y Román Grassetti, deportistas olavarrienses se sometieron al primer examen del año.

En las instalaciones del Club “Celeste”, hubo nuevas graduaciones para deportistas locales.

Hasan Bosso, Joaquín Masson, Bautista Lionel Baldini Cufré y Julián Pablo Ezequiel Gutiérrez lograron cinturón punta amarilla y cinturón amarillo lograron Genaro Ian Quinteros, Ximena Urrutia, Victoria Wu, Jonas Sánchez y Bautista Villemur.

Cinturón puntas verdes para León Müller Attadia, Dante Esquivel, Tomás Müller Attadia, Sofia Palahy, Benjamín Schuft, Donato Montero, Miguel Ángel Nucci y Alvaro Mata y cinturón verde para Berenice Occhi y Helena Buche.

Además, en cinturón Punta azul lograron su graduación Francisco Araña, Stefano Piazza y Uxia Pacheco y todo azul para Donato Torres, Caetana Moretti, Tiziana Moretti y Mei Marconi.

Por último, en cinturón punta roja logró su distinción Agostina Pérez y cinto rojo para Mercedes Arce, Delfina Niz, Lautaro Gallastegui, Valentín Oliva, Santiago Quiroga.