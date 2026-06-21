Voraz incendio causó pérdidas totales en un departamento

Un incendio se desató en un departamento ubicado en la intersección de Moya y Hornos este domingo, que comenzó alrededor de las 7, y causó importantes pérdidas en la propiedad.

Según el reporte oficial de Bomberos, asistieron dos dotaciones que trabajaron en el lugar por más de una hora. Las unidades 16, a cargo del Ayudante Mayor Cristian Bizcaíno y la 26, Ayudante Mayor Gaston Vizzolini.

El incendio afectó por completo la habitación donde se habría iniciado el fuego. Además, las altas temperaturas y la propagación del humo provocaron daños en una habitación contigua y afectaciones en distintos sectores del resto del departamento.

En el interior del inmueble se encontraba una pareja. Ambos fueron trasladados al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” por una ambulancia debido a intoxicación con monóxido de carbono, donde recibieron el alta horas después.

Coopelectric informó que por el incendio resultó afectada la Subestación ubicada en la zona, que abastece de energía al sector. Por tal motivo, se encuentra interrumpido el suministro entre avenida Pellegrini, Moya, San Martín y avenida Del Valle.

Se encuentran realizando tareas operativas para normalizar el servicio.