Día de la Bandera con cielo cubierto y máxima de 15 grados

El Día de la Bandera se presentará en Olavarría con condiciones estables, abundante nubosidad y temperaturas acordes a la época del año, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este sábado se espera una jornada con cielo mayormente nublado durante todo el día, sin probabilidades de precipitaciones y con registros térmicos que oscilarán entre los 4°C de mínima y los 15°C de máxima.

En cuanto al viento, predominará del sector oeste desde la madrugada y durante gran parte del día, con intensidad leve. Hacia la noche rotará al cuadrante noroeste, aunque sin generar cambios significativos en las condiciones generales.

De esta manera, el feriado nacional se desarrollará con tiempo estable y temperaturas frescas, en un escenario climático muy similar al registrado durante las últimas jornadas en la ciudad.