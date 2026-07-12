Domingo frío en Olavarría: la temperatura no superará los 10°C | Infoeme
Domingo 12 de Julio 2026 - 9:36hs
Domingo 12 de Julio 2026 - 9:36hs
Olavarría
Infoeme
 |  informacion-general
 |  Pronostico del tiempo
 - 12 de Julio de 2026 | 09:28

Domingo frío en Olavarría: la temperatura no superará los 10°C

La jornada comenzó con una mínima de -1°C y estará marcada por el viento del sector sur, que mantendrá baja la sensación térmica. El cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día.

 

El domingo se presenta con condiciones invernales en Olavarría, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La jornada estará caracterizada por bajas temperaturas, cielo mayormente nublado y viento predominante del sector sur.

 

La temperatura mínima fue de -1°C durante las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima prevista alcanzará los 10°C en horas de la tarde.

 

Si bien los registros térmicos llegarán a los dos dígitos, la presencia constante del viento sur hará que la sensación térmica sea inferior, generando un ambiente frío durante toda la jornada e impidiendo un marcado ascenso de la temperatura.

 

 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME