Domingo frío en Olavarría: la temperatura no superará los 10°C

El domingo se presenta con condiciones invernales en Olavarría, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La jornada estará caracterizada por bajas temperaturas, cielo mayormente nublado y viento predominante del sector sur.

La temperatura mínima fue de -1°C durante las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima prevista alcanzará los 10°C en horas de la tarde.

Si bien los registros térmicos llegarán a los dos dígitos, la presencia constante del viento sur hará que la sensación térmica sea inferior, generando un ambiente frío durante toda la jornada e impidiendo un marcado ascenso de la temperatura.