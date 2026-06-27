Sábado mayormente nublado y con una máxima de 15 grados

Olavarría tendrá este sábado una jornada mayormente nublada, de acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional. Las condiciones climáticas estarán marcadas por el frío en las primeras horas del día y un moderado ascenso de la temperatura durante la tarde.

Por la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura mínima se ubicará en torno a los 2 grados, por lo que se recomienda extremar los cuidados ante las bajas marcas térmicas y salir bien abrigados.

Con el correr de las horas, el mercurio experimentará un ascenso paulatino hasta alcanzar una máxima estimada en 15 grados durante la tarde, en un contexto de nubosidad persistente pero sin probabilidades de precipitaciones.

Hacia la noche, la temperatura volverá a descender y se ubicará alrededor de los 8 grados, manteniendo el ambiente fresco característico de los últimos días en la ciudad.

En cuanto al viento, predominará del sector norte con velocidades que oscilarán entre los 10 y 12 kilómetros por hora. Durante la tarde se producirá una rotación hacia el sudoeste y, finalmente, el flujo cambiará al sureste en el tramo final de la jornada.