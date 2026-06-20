Detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual y amenazas

Un hombre de 41 años fue detenido este jueves en el marco de una causa penal caratulada como “Abuso sexual con acceso carnal y amenazas”, por disposición de la Justicia local.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera de Olavarría, quienes recibieron una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantías Nº 2.

Tras implementar un operativo de búsqueda y recorridas, los agentes lograron localizar al imputado en la intersección de las calles Belgrano y Cerrito. Allí se hizo efectiva la orden judicial y se procedió a su inmediata detención.

Posteriormente, el acusado fue trasladado y alojado en una dependencia policial, donde permanecerá a la espera de un cupo para su traslado a una unidad penitenciaria.

La investigación continúa bajo la intervención del Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial de Olavarría.