El doloroso reclamo de Julieta Prandi por su extensa lucha judicial contra su exesposo

Julieta Prandi continúa su lucha legal contra su ex pareja, Claudio Contardi, a quien acusa de abuso sexual y violencia. Durante años, la conductora buscó que la justicia escuche sus reclamos, incluyendo el cumplimiento de las cuotas alimentarias para sus hijos, Mateo y Rocco, que tuvo con el empresario.

En un hilo de Twitter, Julieta expresó su esperanza de que la justicia finalmente actúe y deje de revictimizarlos. También manifestó su deseo de que el Tribunal de Casación rechace la apelación de su agresor y fije una fecha para el juicio.

"Llevo casi 5 años desde que me vi obligada a abandonar mi hogar para proteger a mis hijos y a mí misma. Desafortunadamente, me encontré con un juez que, en lugar de cumplir con su deber, defendía al agresor. Ahora me encuentro en manos de otra jueza en el Juzgado 2 de San Isidro, quien lleva meses sin tomar acción al respecto", explicó la presentadora.

"La 'cuota de alimentos'. Señores, no es un favor, ¡es una obligación! Parece que a las mujeres se nos tacha de locas por reclamarla, y debemos hacernos cargo de todo solas. Que la Justicia no tome medidas cuando un padre acumula años de deuda en la cuota alimentaria es revictimizarnos. Al final, la carga recae en la madre", señaló la actual pareja de Emanuel Ortega.

En octubre de 2022, la presentadora había hablado en el programa Es por ahí (América) sobre el informe psiquiátrico del perito de parte, en el que se afirmaba que ella presentaba "síntomas pronunciados de angustia, ansiedad y cambios emocionales", además de sentirse culpable por no haber podido proteger a sus hijos del sufrimiento causado por su padre biológico.

"Las denuncias que he estado realizando durante mucho tiempo han tomado un rumbo diferente desde que el señor Fernando Burlando y su equipo se hicieron cargo de mi caso. Afortunadamente, se están vislumbrando algunas novedades y hay un poco de esperanza. Aunque estoy sensibilizada y haciendo lo posible por sobrellevarlo, también me siento fuerte y confiada en que se hará justicia", destacó Julieta.

"Fui amenazada de muerte en mi hogar. Creo que la verdad saldrá a la luz en algún momento, y afortunadamente la Justicia ha comenzado a escuchar y hacer su trabajo gracias a Fernando y su equipo. No es algo que haya denunciado recientemente, sino algo que he estado denunciando desde que dejé mi casa, lamentablemente sin ser escuchada, al igual que muchas otras cosas que espero que encuentren su curso y se reorganicen", concluyó.