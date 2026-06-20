Diez y Marina entrenaron con las formativas de Ferro

Dos de los jugadores olavarrienses en la Liga Nacional se sumaron a la propuesta de Ferro y compartieron un entrenamiento con las categorías formativas.

Alejandro Diez y Mariano Marina participaron de un entrenamiento con las categorías formativas del “Carbonero” y dieron una charla.

Los deportistas surgidos en la entidad se sumaron a la propuesta de la Subcomisión de Básquet de Ferro y fueron reconocidos finalizada la jornada.

Hubo alrededor de una treintena de deportistas en formación que entrenaron, jugaron y conocieron la historia de dos de los representantes locales en la máxima categoría del básquet nacional.

“Colaborar con Ferro me da alegría. Salimos de acá, de esta misma cancha que hoy usan y podemos decirles que se pueden cumplir sueños”, sostuvo Alejandro Diez.

El presidente del Club, Maximiliano Gargaglione hizo entrega de unos presentes y sostuvo “no sé que nos depara el futuro, pero dos de los grandes del básquet salieron de acá por lo que hay que animarse a soñar”.

Para finalizar, el presidente comprometió a los deportistas preguntando: ¿Les gustaría cerrar su carrera en Ferro? y Mariano Marina dio su sí y sentenció: “Es lindo saber que uno tiene siempre donde volver”.