Juegos Bonaerenses: se completó otra semana y hay más clasificados

La Fase Local de los Juegos Bonaerenses sigue adelante con la coordinación de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Olavarría y en la última semana, hubo más clasificados.
La primera instancia del camino hacia la final provincial en Mar del Plata registró numerosas novedades en los últimos, con nuevas clasificaciones al regional.
Los clasificados:
Handball
Sub14 Masculino Escolar: EET N2
Vóley
Sub14 Femenino Escolar: Rosario
Sub16 Femenino Escolar: Escuela Secundaria 10
Sub18 Femenino Escolar: Rosario
Tenis de Mesa
Juveniles
Sub14 Masculino (no federado): Amoroso Juan Manuel.
Sub16 Masculino (No federado): Renzo Martel.
Sub18 Masculino (libre): Griffith Matías.
Sub18 Femenino (libre): Vizcaíno Jazmín.
Personas Con Discapacidad
Sub18 femenino: Martínez Mia.
Sub18 Masculino: Medina Ezequiel.
+19 masculino: Rodríguez Thiago.
Personas Mayores
Categoría B Masculino: Sánchez Enrique.
Categoría A Masculino: Giles Jorge.
Categoría B Femenino: Da Silva Marta.
Categoría A Femenino: Rodríguez Rosa.
Boccia
Categoría BC 3: Nunes Díaz Maximiliano.
Categoría BC 2: Lauje Paulo Andrés.
Natación
Adultos +60
200 libres mujeres
1° Acuña Marcela (6:07⁴⁶)
2° Julio Marta (6:24⁷²)
3° Borghi Susana (6:48⁷⁵)
4° Méndez M. Rosa (7:13¹⁹)
200 libres varones
1° Castagnino Rodolfo (5:12⁷⁶)
NS Macesic Javier
Natación – Sub14
200 libres mujeres
1° Barone Martina (2:45³⁰)
200 libres varones
1° Ramírez Ciro (2:32⁸⁴)
100 mariposa mujeres
1° Sala Ernestina (1:41⁵⁹)
2° Ruppel Emma (1:50¹³)
100 mariposa varones
1° López Joaquín (1:22⁹⁹)
100 espalda mujeres
1° Ford Victoria (1:26²⁷)
2° González Amparo (1’30¹⁰)
3° Pire Zambrano Karol (1:31⁷⁹)
4° Mendoza Valerie (1:35⁷⁰)
5° Loustau Evolet (1:36¹⁷)
100 espalda varones
1° Ostertag Facundo (1:34³⁷)
NS Clark Lautaro
100 libres mujeres
1° Barone Martina (1:18³¹)
2° Spinella Paulina (1:26²³)
3° Altamirano Constanza (1:27³⁸)
4° Pire Zambrano Karol (1:28⁹⁰)
5° Loustau Evolet (1:30⁴³)
NS Gonzalez Amparo
NS Mendoza Valerie
100 libres varones
1° Picholo Martiniano (1:10⁹⁹)
2° Clark Lautaro (1:27⁷⁴)
100 pecho mujeres
1° Ruppel Emma (1:42³²)
2° Sala Ernestina (1:50¹¹)
3° Rudolf A. Francesca (2:04³³)
100 pecho varones
1° Diaz Matías (1:38⁶³)
50 libres mujeres
1° Barone Martina (0:34⁶⁴)
2° Loustau Evolet (0:36¹⁹)
3° Altamirano Constanza (0:36²⁷)
4° Mendoza Valerie (0:38⁰⁸)
5° Pire Zambrano Karol (0:38⁶²)
6° Gonzalez Amparo (0:39⁰¹)
7° Spinella Paulina (0:39¹⁸)
8° Rudolf A. Francesca (0:48¹⁹)
50 libres varones
1° López Joaquín (0:29²⁹)
2° Clark Lautaro (0:37⁸⁷)
3° Ducca Ricardo (0:42⁸⁵)
4° Flores Jerónimo (0:52⁸²)
Sub16
200 libres mujeres
1° Rizzonelli Jazmín (2:48¹²)
200 libres varones
1° Ducca Franco (3:08⁷³)
100 mariposa mujeres
1° Martínez Brun Catalina
100 mariposa varones
NS Ducca Franco
100 espalda mujeres
1° Robbianni Fiorella (1:20⁷⁵)
2° Laplace Juana (1:23⁵⁸)
3° Petrucci Leyla (2:05²⁴)
100 libres mujeres
1° Robbianni Fiorella (1:11²²)
2° Petrucci Leyla (2:05¹¹)
100 libres varones
1° Rosende S. Genaro (1:09⁷²)
100 pecho mujeres
1° Ducca Lourdes (1:27⁷²)
2° Navarro Delfina (2:01⁰⁵)
100 pecho varones
NS Rosende S. Genaro
50 libres mujeres
1° Beltramella Angelina (0:44³⁴)
NS Arguindegui Julia
NS Robbianni Fiorella
50 libres varones
1° Rosende S. Genaro (0:30³⁸)
2° Flores Enzo (0:34¹⁷)
3° Ducca Franco (0:34⁷⁰)
4° Romanelli Bruno (0:35⁹²)
5° Paniagua Joaquín (0:42³⁸)
Sub18
100 mariposa mujeres
1° Sejas Julieta (1:25³⁴)
100 espalda mujeres
NS Carou Julieta
100 libres mujeres
NS Sejas Julieta
100 libres varones
1° Gisler Santiago (1:02²⁶)
2° Fernández N. Manuel (1:10⁷⁷)
100 pecho mujeres
1° Carou Julieta (1:41⁸⁶)
100 pecho varones
1° Cardilo Lautaro (1:28⁶⁸)
2° Fernández N. Manuel (1:36⁷¹)
NS Gisler Santiago
50 libres mujeres
1° Sejas Julieta (0:31⁵⁸)
2° Carou Julieta (0:37⁶⁰)
50 libres varones
1° Gisler Santiago (0:28⁰⁰)
2° Fernández N. Manuel (0:32³¹)
3° Videla Tobías (0:32³⁵)
4° Aramburu Ignacio (0:33¹³)
Acuatlón
Sub 14 mujeres
NS Rodríguez Pía
Sub 16 mujeres
NS Laplace Juana
Sub 16 varones
1° Rodríguez Gael (6’27” nado/ 3’08” transición/ 14’46” correr) TOTAL = 24’21”
Sub 18 varones
1° Leal Federico (10’25” nado/ 2’23” transición/ 13’27” correr) TOTAL = 26’15”
Fuente: prensa Municipal