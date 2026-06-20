Juegos Bonaerenses: se completó otra semana y hay más clasificados | Infoeme
Sabado 20 de Junio 2026 - 18:21hs
Sabado 20 de Junio 2026 - 18:21hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Juegos Bonaerenses
 - 20 de Junio de 2026 | 17:55

Juegos Bonaerenses: se completó otra semana y hay más clasificados

Los Juegos Bonaerenses completaron una nueva semana de Fase Local y fue con más clasificados a la instancia regional.

La Fase Local de los Juegos Bonaerenses sigue adelante con la coordinación de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Olavarría y en la última semana, hubo más clasificados.

 

La primera instancia del camino hacia la final provincial en Mar del Plata registró numerosas novedades en los últimos, con nuevas clasificaciones al regional.

 

 

Los clasificados:

Handball

Sub14 Masculino Escolar: EET N2

 

Vóley

Sub14 Femenino Escolar: Rosario

Sub16 Femenino Escolar: Escuela Secundaria 10

Sub18 Femenino Escolar: Rosario

 

Tenis de Mesa

Juveniles

Sub14 Masculino (no federado): Amoroso Juan Manuel.

Sub16 Masculino (No federado): Renzo Martel.

Sub18 Masculino (libre): Griffith Matías.

Sub18 Femenino (libre): Vizcaíno Jazmín.

Personas Con Discapacidad

Sub18 femenino: Martínez Mia.

Sub18 Masculino: Medina Ezequiel.

+19 masculino: Rodríguez Thiago.

Personas Mayores

Categoría B Masculino: Sánchez Enrique.

Categoría A Masculino: Giles Jorge.

Categoría B Femenino: Da Silva Marta.

Categoría A Femenino: Rodríguez Rosa.

 

Boccia

Categoría BC 3: Nunes Díaz Maximiliano.

Categoría BC 2: Lauje Paulo Andrés.

 

Natación

Adultos +60

200 libres mujeres

1° Acuña Marcela (6:07⁴⁶)

2° Julio Marta (6:24⁷²)

3° Borghi Susana (6:48⁷⁵)

4° Méndez M. Rosa (7:13¹⁹)

200 libres varones

1° Castagnino Rodolfo (5:12⁷⁶)

NS Macesic Javier

Natación – Sub14

200 libres mujeres

1° Barone Martina (2:45³⁰)

200 libres varones

1° Ramírez Ciro (2:32⁸⁴)

100 mariposa mujeres

1° Sala Ernestina (1:41⁵⁹)

2° Ruppel Emma (1:50¹³)

100 mariposa varones

1° López Joaquín (1:22⁹⁹)

100 espalda mujeres

1° Ford Victoria (1:26²⁷)

2° González Amparo (1’30¹⁰)

3° Pire Zambrano Karol (1:31⁷⁹)

4° Mendoza Valerie (1:35⁷⁰)

5° Loustau Evolet (1:36¹⁷)

100 espalda varones

1° Ostertag Facundo (1:34³⁷)

NS Clark Lautaro

100 libres mujeres

1° Barone Martina (1:18³¹)

2° Spinella Paulina (1:26²³)

3° Altamirano Constanza (1:27³⁸)

4° Pire Zambrano Karol (1:28⁹⁰)

5° Loustau Evolet (1:30⁴³)

NS Gonzalez Amparo

NS Mendoza Valerie

100 libres varones

1° Picholo Martiniano (1:10⁹⁹)

2° Clark Lautaro (1:27⁷⁴)

100 pecho mujeres

1° Ruppel Emma (1:42³²)

2° Sala Ernestina (1:50¹¹)

3° Rudolf A. Francesca (2:04³³)

100 pecho varones

1° Diaz Matías (1:38⁶³)

50 libres mujeres

1° Barone Martina (0:34⁶⁴)

2° Loustau Evolet (0:36¹⁹)

3° Altamirano Constanza (0:36²⁷)

4° Mendoza Valerie (0:38⁰⁸)

5° Pire Zambrano Karol (0:38⁶²)

6° Gonzalez Amparo (0:39⁰¹)

7° Spinella Paulina (0:39¹⁸)

8° Rudolf A. Francesca (0:48¹⁹)

50 libres varones

1° López Joaquín (0:29²⁹)

2° Clark Lautaro (0:37⁸⁷)

3° Ducca Ricardo (0:42⁸⁵)

4° Flores Jerónimo (0:52⁸²)

Sub16

200 libres mujeres

1° Rizzonelli Jazmín (2:48¹²)

200 libres varones

1° Ducca Franco (3:08⁷³)

100 mariposa mujeres

1° Martínez Brun Catalina

100 mariposa varones

NS Ducca Franco

100 espalda mujeres

1° Robbianni Fiorella (1:20⁷⁵)

2° Laplace Juana (1:23⁵⁸)

3° Petrucci Leyla (2:05²⁴)

100 libres mujeres

1° Robbianni Fiorella (1:11²²)

2° Petrucci Leyla (2:05¹¹)

100 libres varones

1° Rosende S. Genaro (1:09⁷²)

100 pecho mujeres

1° Ducca Lourdes (1:27⁷²)

2° Navarro Delfina (2:01⁰⁵)

100 pecho varones

NS Rosende S. Genaro

50 libres mujeres

1° Beltramella Angelina (0:44³⁴)

NS Arguindegui Julia

NS Robbianni Fiorella

50 libres varones

1° Rosende S. Genaro (0:30³⁸)

2° Flores Enzo (0:34¹⁷)

3° Ducca Franco (0:34⁷⁰)

4° Romanelli Bruno (0:35⁹²)

5° Paniagua Joaquín (0:42³⁸)

Sub18

100 mariposa mujeres

1° Sejas Julieta (1:25³⁴)

100 espalda mujeres

NS Carou Julieta

100 libres mujeres

NS Sejas Julieta

100 libres varones

1° Gisler Santiago (1:02²⁶)

2° Fernández N. Manuel (1:10⁷⁷)

100 pecho mujeres

1° Carou Julieta (1:41⁸⁶)

100 pecho varones

1° Cardilo Lautaro (1:28⁶⁸)

2° Fernández N. Manuel (1:36⁷¹)

NS Gisler Santiago

50 libres mujeres

1° Sejas Julieta (0:31⁵⁸)

2° Carou Julieta (0:37⁶⁰)

50 libres varones

1° Gisler Santiago (0:28⁰⁰)

2° Fernández N. Manuel (0:32³¹)

3° Videla Tobías (0:32³⁵)

4° Aramburu Ignacio (0:33¹³)

 

Acuatlón

Sub 14 mujeres

NS Rodríguez Pía

Sub 16 mujeres

NS Laplace Juana

Sub 16 varones

1° Rodríguez Gael (6’27” nado/ 3’08” transición/ 14’46” correr) TOTAL =  24’21”

Sub 18 varones

1° Leal Federico (10’25” nado/ 2’23” transición/ 13’27” correr) TOTAL = 26’15”

 

Fuente: prensa Municipal

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME