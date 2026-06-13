Juegos Bonaerenses: avanza la Etapa Local 

La Etapa Local de los Juegos Bonaerenses completó una nueva semana con la coordinación de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Olavarría.
En la continuidad del camino hacia la final provincial en Mar del Plata, se registraron numerosas clasificaciones hacia la etapa regional, la próxima instancia que comenzará a disputarse en las próximas semanas.
Los clasificados:
En Categorías Juveniles
Fútbol Playa
Masculino Sub14: Escuela Secundaria N° 17
Masculino Sub16: Escuela Secundaria N°1
Femenino Sub18: Escuela N°4
Básquet
Escolar Masculino Sub14: Cáneva
Escolar Masculino Sub16: Cáneva CANEVA va al regional
Escolar Masculino Sub: Final, Fátima vs EET N°2, que se jugará el 26/6 en Pueblo Nuevo, junto a todo el básquet escolar femenino
Vóley
Masculino Sub14: Escuela Secundaria 4
Masculino Sub15 libre: Estudiantes
Masculino Sub16: Colegio Santa Teresa de Colonia Hinojo
Masculino Sub18: Escuela Secundaria N°10
Femenino Sub15 libre: Estudiantes
Sub13 mixto: Colegio Santa Teresa de Colonia Hinojo
Fútbol 7
Femenino Sub14: Escuela Secundaria N° 4 de Hinojo
Femenino Sub16: Colegio Santa Teresa de Colonia Hinojo
Femenino Sub18: Escuela Secundaria N° 4 de Hinojo
Básquet 3×3
Femenino Sub16: Estudiantes Sub16
Masculino Sub14: Instituto Privado de Sierras Bayas
Masculino Sub18: El Fortín
Fuente: Prensa Municipal