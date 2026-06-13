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Sabado 13 de Junio 2026 - 18:53hs
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 - 13 de Junio de 2026 | 18:15

Juegos Bonaerenses: avanza la Etapa Local 

En el transcurso de la semana, tuvo continuidad la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses y más deportistas locales lograron avanzar de ronda.

La Etapa Local de los Juegos Bonaerenses completó una nueva semana con la coordinación de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Olavarría.

 

En la continuidad del camino hacia la final provincial en Mar del Plata, se registraron numerosas clasificaciones hacia la etapa regional, la próxima instancia que comenzará a disputarse en las próximas semanas.

 

 

Los clasificados:

En Categorías Juveniles

Fútbol Playa

Masculino Sub14: Escuela Secundaria N° 17

Masculino Sub16: Escuela Secundaria N°1

Femenino Sub18: Escuela N°4

Básquet

Escolar Masculino Sub14: Cáneva

Escolar Masculino Sub16: Cáneva CANEVA va al regional

Escolar Masculino Sub: Final, Fátima vs EET N°2, que se jugará el 26/6 en Pueblo Nuevo, junto a todo el básquet escolar femenino

Vóley

Masculino Sub14: Escuela Secundaria 4

Masculino Sub15 libre: Estudiantes

Masculino Sub16: Colegio Santa Teresa de Colonia Hinojo

Masculino Sub18: Escuela Secundaria N°10

Femenino Sub15 libre: Estudiantes

Sub13 mixto: Colegio Santa Teresa de Colonia Hinojo

Fútbol 7

Femenino Sub14: Escuela Secundaria N° 4 de Hinojo

Femenino Sub16: Colegio Santa Teresa de Colonia Hinojo

Femenino Sub18: Escuela Secundaria N° 4 de Hinojo

Básquet 3×3

Femenino Sub16: Estudiantes Sub16

Masculino Sub14: Instituto Privado de Sierras Bayas

Masculino Sub18: El Fortín

 

Fuente: Prensa Municipal

 

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