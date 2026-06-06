Juegos Bonaerenses: Olavarría tiene más pasajes a Mar del Plata

Organizado por la Subsecretaría de Deportes del Municipio, la Fase Local de los Juegos Bonaerenses sigue adelante en sus disciplinas deportivas en distintos escenarios de la ciudad, donde se siguen dando importantes definiciones.
Durante la última semana, se han registrado no sólo clasificaciones al regional, sino más pasajes de olavarrienses a Mar del Plata.
En Bonaerenses en Carrera categoría Juveniles lograron su clasificación directa a Mar del Plata Nicolás Pezet Paz en Sub18 Masculino y Micaela Puertas en Sub18 Femenino. Matías Ardiles también estará en “La Feliz” al imponerse en la categoría Personas con Discapacidad.
También estará en la definición provincial el equipo Sub15 del CEF N°44 en Gimnasia Artística Nivel 2 que logró una destacada performance.
Los resultados:
Ajedrez
Sub14 Masculino no federado: Wilwert Rogelio
Sub14 Femenino no federado: Lencinas Bernardita
Sub16 Masculino no federado: Echegaray Miqueas
Sub16 Femenino no federado: Ferrer Abril Aylen
Sub18 Masculino no federado: Chapa Coria Bruno
Sub18 Femenino no federado: Colombia Valentina
Sub18 ambos sexos libres: Proia Leandro
Gimnasia Artística
Sub12 Nivel 1: Vida Boa
Sub12 Nivel 2: CEF N°44
Sub15 Nivel 1: CEF N°44
Sub13 Mixto: CEF N°44
Sub18 Mixto: CEF N°44
Personas Mayores
Ajedrez
Iglesias Gabriel.
Caminata femenino
Mattaini – Carballo
Tejo
Mixto B: Clar – Prego
Mixto A: Abraham – Walter
Fuente: Prensa Municipal