Torneo Provincial U13: derrota y 6° puesto para la ABO | Infoeme
Sabado 20 de Junio 2026 - 15:38hs
11°
Sabado 20 de Junio 2026 - 15:38hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Formativo
 - 20 de Junio de 2026 | 12:58

Torneo Provincial U13: derrota y 6° puesto para la ABO

En la mañana del sábado, la Selección de Olavarría U13 culminó su participación en el Torneo Provincial y fue con su tercera derrota.

Foto: Prensa ABO

En La Plata, el equipo representante de la Asociación de Básquet de Olavarría finalizó sus presentaciones con caída y 6° puesto.

 

La Selección U13 de la Asociación de Básquet de Olavarría perdió 60 a 24 ante Chivilcoy y completó sus presentaciones en el certamen provincial.

 

El equipo olavarriense que se mantuvo al acecho en la primera mitad, pero pagó caro no haber convertido puntos en el tercer cuarto, tuvo a Emilio Guanziroli Hormaechea como jugador destacado con 8 puntos, finalizó en 6° lugar de la clasificación.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME