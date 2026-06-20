Torneo Provincial U13: derrota y 6° puesto para la ABO

En La Plata, el equipo representante de la Asociación de Básquet de Olavarría finalizó sus presentaciones con caída y 6° puesto.

La Selección U13 de la Asociación de Básquet de Olavarría perdió 60 a 24 ante Chivilcoy y completó sus presentaciones en el certamen provincial.

El equipo olavarriense que se mantuvo al acecho en la primera mitad, pero pagó caro no haber convertido puntos en el tercer cuarto, tuvo a Emilio Guanziroli Hormaechea como jugador destacado con 8 puntos, finalizó en 6° lugar de la clasificación.