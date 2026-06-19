Un auto se despistó e impactó contra una columna

Un hombre de 48 años resultó herido luego de protagonizar un accidente de tránsito en la localidad de Sierra Chica.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró en la intersección de avenida Emiliozzi y las vías del tren, donde, por causas que son materia de investigación un automóvil Volkswagen Voyage de color gris perdió el control, se despistó y terminó impactando contra una columna del tendido eléctrico.

El conductor fue asistido en el lugar por personal médico de la ambulancia 13 y posteriormente trasladado al Hospital Municipal. Allí se constató que presentaba un traumatismo cerrado abdominal, aunque sin riesgo de vida, por lo que quedó internado en observación.

En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría de Sierra Chica, que preservó la escena del accidente y solicitó la intervención de peritos para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

La causa fue caratulada como “Lesiones por accidente” y tomó intervención la UFI 7, a cargo del fiscal Christian Urlezaga, quien dispuso las actuaciones de rigor y la extracción sanguínea al conductor. El vehículo fue recogido y trasladado a la dependencia policial de Sierra Chica.