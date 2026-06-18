Los U13 de ABO debutaron con derrota en el Torneo Provincial

El equipo U13 masculino de la Asociación de Básquet de Olavarría inició su participación en la cita provincial y fue con caída.

Olavarría cayó 108 a 49 ante Mar del Plata en lo que fue el estreno de la Zona Sur que también integra Bahía Blanca.

El estreno del equipo olavarriense dirigido por Sebastián Mazzoleni fue en el Club Universal y tuvo a Benjamín Pareja Orifici y a Emilio Guanziroli Hormaechea como máximos anotadores con 10 puntos cada uno.

El viernes 19, a las 10:30, Olavarría se medirá ante Bahía Blanca en el Club Meridiano V de la competencia que en la otra zona cuenta con la participación de Bahía Blanca, Mar del Plata, Junín, Chivilcoy y La Plata. De acuerdo con las posiciones finales de la fase de grupos, el sábado 20 se disputarán las instancias decisivas.

El equipo de la ABO está compuesto por Francesco Camplone, Juan Fornes y Benjamín Pareja Orifici de Estudiantes; Lorenzo Víctor Pinedo y Bastian Roccasalva de Pueblo Nuevo; Matías Catriel Maza y Emilio Guanziroli Hormaechea de Racing de La Madrid; Juan Ignacio Barrios, Fausto Benítez y Benjamín Lautaro Moriones de Racing de Olavarría; Julián Amán y Valentín Rodolfo Petersen de San Martín y Amadeo Pasos Núñez y Lucas Sarraua Gallo de Sport Club Trinitarios.