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Jueves 18 de Junio 2026 - 17:39hs
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 - 18 de Junio de 2026 | 14:51

Golf: buena cantidad de jugadores en la fecha del ranking

En la jornada del último miércoles tuvo continuidad el Ranking “Piana del Sole” y fue con victorias para Miguel Stagnoli y Ricardo De Beláustegui.

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un nuevo Medal Play 9 hoyos con una buena cantidad de jugadores en dos categorías.

 

La 9° fecha de la competencia anual consagró a Miguel Stangoli con 34 golpes en Hasta 24 de Hándicap y fue escoltado por Martiniano Díaz Oviedo y Leonardo Patane con 37 golpes.

 

En la Categoría 25 al Máximo el triunfo fue para Ricardo De Beláustegui con 34 golpes. Máximo Boubeé con 36 golpes fue segundo y Juan Mantegazza con 36 golpes completó el podio.

 

La actividad continuará el fin de semana con el Torneo “Día de la Bandera – La Banderita”, un Medal Play 18 hoyos.

 

Fuente: prensa CAE

 

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