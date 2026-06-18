Golf: buena cantidad de jugadores en la fecha del ranking

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un nuevo Medal Play 9 hoyos con una buena cantidad de jugadores en dos categorías.

La 9° fecha de la competencia anual consagró a Miguel Stangoli con 34 golpes en Hasta 24 de Hándicap y fue escoltado por Martiniano Díaz Oviedo y Leonardo Patane con 37 golpes.

En la Categoría 25 al Máximo el triunfo fue para Ricardo De Beláustegui con 34 golpes. Máximo Boubeé con 36 golpes fue segundo y Juan Mantegazza con 36 golpes completó el podio.

La actividad continuará el fin de semana con el Torneo “Día de la Bandera – La Banderita”, un Medal Play 18 hoyos.

Fuente: prensa CAE