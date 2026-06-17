Habrá horario extendido en el Banco de Leche el sábado 20

La Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones del Municipio informa que este sábado 20 de junio se abrirá las puertas del Banco de Leche de 08:30 a 14:30 horas, con el objetivo de promover la prevención de enfermedades inmunoprevenibles y reforzar la vacunación según calendario.

Esta jornada se destina a la comunidad en general, para completar esquemas.

Niños/as hasta los 2 años que se encuentren con esquema incompleto y embarazadas:

antigripal y hepatitis b en cualquier trimestre de gestación.

dTpa a partir de las 20 semanas de gestación.

VSR (virus sincicial respiratorio) entre las 32 y 36 semanas de gestación.

Nacidos/as en:

2015

VHP

dTpa

Antimeningococcica

2021

DTP

Poliomielitis

Triple viral

Varicela

Durante todo el año el Municipio invita a acercarse al centro de salud más cercano a su domicilio para completar esquemas de vacunación según calendario nacional, que incluye vacunas para todas las etapas de la vida, situaciones especiales o para grupos específicos: es obligatorio y totalmente gratuito. La vacunación se lleva adelante en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país.

Desde el área de Salud municipal se indicó que "es muy importante mantener completo el Calendario de Vacunación ya que las vacunas constituyen una de las principales medidas para evitar un conjunto de enfermedades prevenibles por esta vía, que pueden ser graves para nuestra salud. Es nuestra responsabilidad y obligación que nos apliquemos las vacunas que nos corresponden durante todas las etapas de la vida, así como también acompañar a los más pequeños en este proceso, para evitar enfermarnos y contagiar a nuestra familia y otras personas".