"Nación no nos envía la cantidad de vacunas correspondientes"

La directora de Epidemiología María del Carmen Weis explicó la escasez de vacunas en la ciudad de Olavarría debido a la falta de suministros enviados por el Gobierno Nacional. La entrega discontinua de dosis afecta principalmente a los mayores de 65 años y a otros grupos de riesgo.

La especialista explicó que, aunque el municipio gestiona la logística y el personal, depende totalmente de la distribución central para cumplir con el calendario obligatorio y la campaña antigripal.

"No estamos recibiendo la cantidad de vacunas correspondientes para la población que tendríamos que vacunar, y las que llegan las recibimos en forma discontinua" advirtió Weis.

Asimismo, señaló que actualmente “no tenemos vacunas para los mayores de 65 años y no sabemos cuándo vamos a recibir”, lo que genera preocupación en uno de los sectores prioritarios dentro de la campaña de inmunización.

La directora de Epidemiología también comparó las cifras con respecto al 2025: “Comparando con el año pasado, en nueve semanas este 2026 llevamos aplicadas 10.020 dosis, contra 13.200 aplicadas en 2025 en la misma cantidad de días. Este año para los mayores de 65 tenemos una cobertura del 80% y el año pasado teníamos una cobertura del 91%”, detalló.

Además, aclaró que “no es una situación de Olavarría nada más, es en general dentro de la Región Sanitaria, porque Región tampoco las tiene. Seguimos haciendo el reclamo, pero necesitamos la respuesta”, expresó.

“Pedimos la colaboración y la compresión de la gente, que nos ayuden para reclamar y que consideren que las inmunizaciones no las veamos como una obligación, sino como un derecho de la población que el Estado debe garantizar. Hay una ley nacional que determina que estas vacunas las compra Nación para distribuirlas a las provincias y los distritos” dijo la médica.

Prevenir otras enfermedades

Weis advirtió que este escenario afecta no solo a la campaña antigripal, y se refirió al desconocimiento de la población sobre la importancia de mantener los esquemas al día: "Al tener baja cobertura estamos en riesgo de volver casos de enfermedades prevenibles" manifestó al respecto.

Explicó que “América Latina tiene un calendario muy completo en vacunas, son 19. Y a veces es complejo que la población entienda para qué son todas esas vacunas, ya que muchas son enfermedades que acá no las tenemos, o algunas personas jóvenes no las padecieron y no las vieron y por eso les parece que no hay que vacunarse”.

Mencionó poliomielitis, sarampión, coqueluche, tétano neonatal, meningitis por hemophilus” y consideró que “aunque no se mencionen en los medios hay que vacunarse. Muchos lo ven como un pinchazo, una molestia y no ven todo lo que hay detrás”.