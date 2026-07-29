Aumentaron las intoxicaciones por monóxido: en Provincia hubo 251 casos

El Ministerio de Salud de la Nación informó que hubo 781 casos de intoxicación por monóxido de carbono hasta fines de junio (semana epidemiológica 25 de 2026), con 12 personas fallecidas. Según el Boletín Epidemiológico, los casos aumentaron un 7,4% respecto al mismo período de 2025.

El informe indica que el mayor número de casos se registró entre fines de abril y mediados de mayo (semanas 17 a 20), con 266 afectados. Luego, entre fines de mayo y mediados de junio, los casos bajaron a 215. Esto muestra que el pico de intoxicaciones por monóxido de carbono ocurrió más temprano en varias regiones del país.

La intoxicación por monóxido de carbono es un problema de salud pública por su frecuencia y mortalidad. En Argentina, la mayoría de los casos se producen dentro de viviendas, principalmente por el uso inadecuado, fallas o falta de mantenimiento de estufas, calefactores o cocinas en ambientes cerrados y mal ventilados.

Las provincias de Buenos Aires y Mendoza explican gran parte del aumento a nivel nacional. Buenos Aires pasó de 173 a 251 casos y Mendoza de 67 a 112, ambos con incrementos superiores al promedio nacional.

La región Centro concentró el 46% de los casos, con 359 en total. En esta zona hubo dos picos: uno entre las semanas 1 y 4 del año (68 casos) y otro entre las semanas 17 y 20 (121 casos).

La región Sur sumó el 25% de los casos, con 199, principalmente en Neuquén (75), Chubut (48) y Tierra del Fuego (27). En comparación con 2025, la mayoría de las provincias del Sur mostraron una baja, salvo La Pampa.

En Cuyo se registraron 151 casos, con un aumento sostenido desde principios de año y un máximo de 50 casos entre las semanas 17 y 20. El NOA tuvo 72 casos, con un crecimiento progresivo desde las semanas 13 a 16 y un pico de 30 casos entre las semanas 17 y 20, principalmente en Tucumán, Salta y Santiago del Estero.

El NEA se mantuvo sin casos y, según el boletín, solo notificó dos episodios en los últimos cinco años.

Solo en uno de cada cinco casos se pudo identificar la fuente de exposición. Entre estos, el 27% correspondió a estufas a gas, el 25% a cocinas, anafes y hornos, el 11% a hogares a leña o salamandras y el 10% a incendios. El resto se distribuyó en otras fuentes.

El monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta de carbón, gasolina, kerosén, petróleo, propano y madera. Cualquier artefacto que use estos materiales puede funcionar mal y liberar este gas.

Olavarría

En la ciudad el último caso registrado fue el de una familia que debió ser hospitalizada tras haber inhalado monóxido de carbono el pasado sábado. Una mujer de 42 años y sus dos hijos, de 17 y 23 años, ingresaron a la Guardia de Adultos del Hospital Municipal Doctor Héctor Cura y fueron tratados en la Cámara Hiperbárica. El hecho se registró el sábado 25 de julio.

La primera semana de julio, el sábado 4, se registró otro caso que provocó el fallecimiento de un hombre de 51 años, que vivía en Cortés al 1800.