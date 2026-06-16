“Belgrano dejó un proyecto de país”

El próximo sábado 20 de junio se celebra el Día de la Bandera en conmemoración del fallecimiento de su creador, Manuel Belgrano, quien falleció en el año 1820. En torno a su figura, se despliegan una serie de homenajes y celebraciones que tienen el propósito de pensar su figura y su legado.

En ese marco, Rito Germán López, profesor de Historia y presidente de la Asociación Cultural Belgraniana de Olavarría, brindará la charla “¿Por qué Olavarría es Ciudad Belgraniana?”. Será este jueves 18 de junio desde las 14 en el Centro Cultural Universitario ubicado en San Martín 1955.

En diálogo con Verte recordó que el año pasado el Concejo Deliberante declaró a Olavarría como “Ciudad Belgraniana”, hecho que favorecerá el desarrollo de proyectos que enlacen el pensamiento y la acción de Belgrano con Olavarría y su historia.

Manifestó sin dudar que aunque Belgrano no haya pasado por la Ciudad, la presencia del retrato realizado por François Carbonnier en 1815, y que es parte del patrimonio del Museo Dámaso Arce, representa un documento histórico invaluable.

“Así como Azul fue declarada en 2007 como ‘Ciudad Cervantina’ y eso los llevó a realizar un sinnúmero de actividades no solamente culturales sino también deportivas, tomamos la idea y dijimos, ¿Y por qué no puede ser Olavarría ‘Ciudad Belgraniana’?”, explicó López.

Volviendo al cuadro de Carbonnier, apuntó que “es único, original y de altísimo valor pictórico, además de un documento histórico. Una de las formas de ponerlo en valor es realizar actividades en torno a él”.

López consideró que “hay una identidad que se ha construido a lo largo del tiempo en torno a la figura de Belgrano. Hay muchas instituciones, algunas ya dejaron de existir con el paso del tiempo, pero que llevaron adelante actividades en torno a esta personalidad. Y hay otras que llevan su nombre, como escuelas, jardines, sociedades de fomento, juntas vecinales. Todo esto nos indica que Olavarría tiene una relación profunda con su ideario”.

Añadió que uno de los temas más relevantes en la figura de Belgrano es su pensamiento económico, que, explicó, “se puede relacionar con la historia local en función del trabajo y la producción”.

Consultado sobre la proyección de su mirada, afirmó que “Belgrano dejó un proyecto de país. Fue secretario perpetuo del Real Consulado en 1794, era una especie de ministro de economía de la época. Desarrolló un pensamiento que quedó plasmado en las Memorias Consulares y además escribió en el diario Correo de Comercio”.

López acotó que Belgrano detectó una fuente de riqueza en la agricultura y planteó la importancia de introducir nuevas técnicas de trabajo. “Para eso él hablaba de la mutación de producciones, que no es otra cosa que lo que hoy llamamos rotación de cultivo, lo que permite multiplicar la producción y generar un excedente”, explicó.

“Todo ese excedente de producción que se vendía, después se invertía en el sector más productivo de la economía que era la industria. Belgrano era partidario de crear una industria naval, del desarrollo de las curtiembres, de los molinos de papel y de la industria textil. Además, fue impulsor de un desarrollo industrial con base en el conocimiento técnico-científico en el virreinato del Río de la Plata. Por ese motivo habla de crear una escuela de agricultura, de náutica, de dibujo técnico para hacer planos”, precisó.

“Seguramente que las soluciones a los problemas del presente no las vamos a encontrar en el pensamiento de Manuel Belgrano, porque respondía a otro contexto histórico. Sin embargo, podemos ir a buscar los criterios que se utilizaron en un momento de incertidumbre, de profundos cambios. ¿Qué criterios utilizaron para enfrentar sus problemas?”, indagó.

“Y ahí sí podemos encontrar algunas cosas, por ejemplo, el amor a la patria, el bien común, la solidaridad, el sacrificio. Son valores que sí nos llegan hasta el día de hoy y que con ellos podemos afrontar nuestros problemas”, observó el profesor.

“Y después podemos ver en términos económicos que había una posibilidad, siempre se habló de una Argentina industrial y hay una memoria histórica industrial en nuestro país que viene enraizada de lo más profundo de nuestra historia. Belgrano es uno de los máximos representantes. Porque con él, algunos dicen, comienza una escuela económica en el territorio del Río de la Plata”, anotó.

Alta en el cielo

La charla con el profesor López deriva hacia el legado de la bandera argentina y las distintas circunstancias que esa creación fue atravesando. “Nos deja el símbolo más importante que tenemos, que es nuestra bandera”, marcó.

“Hay algo muy interesante en cuanto a la recuperación de este patrimonio cultural que es el retrato de François Carbonnier porque se ha discutido cómo era el diseño de la bandera original”, recordó.

"Si era de dos paños, blanco y celeste, en forma horizontal, otros dicen que eran dos paños, blanco y celeste, pero en forma vertical, otros dicen que eran de tres paños en forma vertical", repasó.

“Hay una discusión entre los historiadores, inclusive sobre el color de la bandera. Hay unos que dicen que era azul, otros que era celeste, porque también cayó el color de la bandera en la grieta política, la de unitario y federal”, observó.

“Entonces, ¿cómo era nuestra primera bandera? Justamente en ese cuadro podemos observar cómo era, nuestra primera bandera, la original. Era blanca y celeste porque se puede ver una escena en el cuadro, una escena de una batalla, que es la batalla de Salta, la más importante que llevó adelante Belgrano”, detalló.

“Como Belgrano posa para Carbonnier, él le dice cómo quiere este ser representado en ese cuadro. Y también le tendría que haber dicho cómo eran esos ejércitos y cómo eran esas banderas que utilizaban esos ejércitos. Por lo tanto, ahí se transforma ese cuadro de alto valor pictórico en un documento histórico y nos da información acerca de eso, de cómo fue la primera versión de la bandera”, analizó.