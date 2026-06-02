El Museo Dámaso Arce ofrece distintas propuestas en el Mes Belgraniano

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a participar de diferentes actividades y propuestas que se desarrollarán durante junio en el Museo de Artes Plásticas “Dámaso Arce”, en el marco del Mes Belgraniano.

Bajo el lema “Belgrano: rostro, ideas y legado” se abordará los siguientes interrogantes: ¿Quién fue Belgrano? ¿Qué pensaba? ¿Qué nos dice hoy? Dentro de la propuesta semanal, todos los días estará abierta una intervención en el módulo del hall del museo.

A partir de la pregunta ¿Qué significa la patria hoy?, los visitantes podrán colocar papeles tipo banderas con sus respuestas, para confeccionar un muro colaborativo. El objetivo es visibilizar valores, problemas actuales, una lectura comunitaria.

Por otra parte, se armarán una serie de juegos o trivias para el público general, en el sector de las mesas para infancias.

También habrá una propuesta centralizada cada sábado y domingo del mes de junio, y de martes a viernes se desarrollará la visita guiada “Belgrano en primera persona” (orientada a escuelas, aquellas instituciones interesadas podrán solicitar turno al mail del MDA museo.damasoarce@olavarria.gov.ar).

Durante la misma, se presenta una explicación más narrativa que visual, sobre el retrato de Manuel Belgrano del artista Casimir Carbonnier, con un cierre reflexivo.

Se detalla la programación para los fines de semana de junio, destinada a familias y público en general, que se desarrollará de acuerdo al cronograma.

Sábado 6 de junio

– 16:00 horas: “Crea tu bandera” (enfoque en símbolos y valores, a cargo de Sebastián Andrade y Antonella Spínola)

Sábado 13 de junio

-15:30 horas: “Belgrano, matices para una interpretación histórica” (charla a cargo de Prof. Rito Germán López)

– 17:00 horas: “La vestimenta de un héroe: hilos y pensamientos de valores” (taller al paso a cargo de Cecilia Bax)

Domingo 14 de junio

– 16:00 horas: “Mensajes a Belgrano” (confección de cartas para luego ser exhibidas, a cargo de Cecilia Bax y Milagros Godoy).

Sábado 20 de junio

– 14:00 horas: “Comunidad, identidad y legado”. Mateada y posterior caminata con la comunidad, bajo la consigna ¿Qué significa hoy, en Olavarría, llevar el nombre de Belgrano? La concentración de los participantes comienza en el Monumento a Belgrano a las 14 horas, allí se desarrolla una mateada con personal del Museo y miembros del Instituto Belgraniano, para hablar sobre la figura del prócer, luego se inicia una caminata con destino final al MDA, donde los participantes llevarán a cabo una actividad en sala.

Domingo 21 de junio

– 16:00 horas. Proyección de la película “Belgrano” de 2010 (a cargo de Diego Pardo). Sinopsis: Los últimos diez años de vida de Manuel Belgrano, el creador de la Bandera Argentina. El comienzo de su estrategia política y militar, las batallas ganadas, las derrotas y un final en el que se instala el desencanto, la enfermedad y el replanteo permanente de sus fuerzas y aptitudes para continuar con la gesta patriótica. La vida privada de un hombre marcado por su compromiso público con la historia de nuestro país signada por aires de revolución y cambio. Duración: 1h 22m. Clasificación: ATP (Apta para todo público).

El espacio cuenta con un espacio limitado, por lo cual el cupo estará definido por orden de llegada.

Sábado 27 de junio

– 17:00 horas: “Belgrano, matices para una interpretación histórica” (charla a cargo de Prof. Rito Germán López).

Domingo 28 de junio

– 16:00 horas: “Difíciles decisiones” (taller al paso tipo juego de rol donde se ponen en juego decisiones que se tomarían hoy en día si Belgrano viviese, a cargo de Milagros Godoy y Diego Pardo).