Miguel Gamondi analizó al primer rival de Argentina

Argentina se prepara para su debut en la Copa del Mundo y en lo que será su primer partido, Miguel Gamondi analizó el juego de Argelia, país donde dirigió.

“En Argelia me decían Comandante Gamondi”. La frase refleja el fuerte vínculo que Miguel Ángel Gamondi construyó con ese país del norte de África, donde la figura de Ernesto Che Guevara es símbolo de una histórica hermandad revolucionaria que convirtió a Argelia en una referencia antiimperialista durante las décadas del 60 y 70.

El entrenador olavarriense, de 59 años, dirigió a dos importantes clubes argelinos, Chabab Riadhi Belouizdad (CR Belouizdad) y USM Alger. Actualmente se encuentra al frente de la selección de Tanzania, aunque su extensa trayectoria internacional también incluye pasos por Libia, Burkina Faso, Costa de Marfil y Túnez como asistente técnico, además de experiencias como entrenador principal en Sudáfrica, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Su primera experiencia en Argelia fue en 2010: “Es un país con el que tengo muy buenos recuerdos, soy muy respetado en el ambiente del fútbol”, recordó. Llegó para dirigir al Chabab Belouizdad, institución a la que regresaría en 2013, mientras que en 2012 tuvo un breve paso por el USM Alger.

“Los mejores recuerdos los tengo en Chabab Belouizdad, el CRB”, señaló. Y destacó las similitudes futboleras entre ambos países: “Argelia tiene muchas similitudes con Argentina en cuanto a la pasión y la locura de los hinchas”.

Gamondi volvió a mencionar la figura del Che Guevara para explicar la cercanía cultural entre ambas naciones. “Tienen mucho aprecio por el fútbol argentino, más que en cualquier otro país. He trabajado en Marruecos, Túnez, Argelia y Libia, y de todos ellos los que están más apegados a nuestra cultura futbolera son los argelinos. Supongo que estarán muy contentos de jugar contra Argentina, porque siempre están obnubilados al ver por televisión a nuestras hinchadas”, sostuvo.

Con conocimiento de causa, el entrenador analizó al seleccionado que será el primer rival de Argentina en el Mundial 2026. “Son jugadores físicamente muy duros, temperamentales y buenos técnicamente. Cuando juegan en África tienen mucha presión de su gente, porque siempre son candidatos junto a Egipto, Marruecos, Senegal, Camerún o Nigeria”, explicó.

Sin embargo, consideró que esa situación cambia en una Copa del Mundo. “Cuando van al Mundial no tienen ese mote de favoritos y para mí eso puede ser una ventaja. En una Copa de África tienen mucho que perder; en un Mundial, mucho que ganar. Pasar de ronda ya sería un gran logro”, afirmó.

Gamondi también destacó la influencia de Europa en la nueva generación de futbolistas argelinos: “Hay muchos jugadores jóvenes formados en Europa. Históricamente, el problema de los futbolistas argelinos era su personalidad: son algo egoístas, nadie quiere ser suplente y son complicados para entrenar. Ser técnico en Argelia equivale a tres o cuatro años de trabajo en otro país porque demanda gestionar muchas situaciones”.

Aún así, cree que esa realidad está cambiando. “Cada vez hay más jugadores formados en Europa que llegan con otra mentalidad”, explicó el olavarriense.

En ese sentido, amplió su mirada sobre el crecimiento general del fútbol africano: “Los equipos africanos se están fortaleciendo mucho. Son hijos de una generación que emigró hace 20 o 30 años. Nacieron, crecieron y fueron educados en Europa. Tienen los genes de sus países africanos, pero también la formación, la cultura y el profesionalismo europeo. Además, juegan en clubes importantes”.

Finalmente, evitó aventurar un resultado para el debut mundialista, aunque advirtió sobre la dificultad del compromiso. “Argelia es un buen equipo. En la última Copa de África perdió en cuartos de final ante Nigeria, pero sigue siendo un rival complicado. Y a eso hay que sumarle la motivación especial que tendrán por enfrentar a Argentina”, concluyó.

Fuente: Agencia DIB