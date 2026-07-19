Argentina no pudo con España y es subcampeona del mundo

Argentina no logró su cuarta estrella al caer ante España en la definición del Mundial que se jugó en Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección Argentina cayó 1 a 0 ante España que consiguió su segunda Copa del Mundo.

Había sido empate sin goles en los 90 minutos reglamentarios y en el minuto 106´, Ferran Torres marcó el gol el único gol de la final que tuvo a los dirigidos por Lionel Scaloni jugando con 10 por la expulsión de Enzo Fernández.

España consiguió así su segunda estrella en el torneo más importante del mundo del fútbol tras haber sido campeón en 2010.