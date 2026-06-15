El Municipio licitó obras de ampliación y mejoras en la Escuela Nº 4 de Hinojo

El pasado viernes en el Palacio San Martín se realizó la apertura de la Licitación Privada Nº 29/26, destinada a la ejecución de importantes obras de ampliación y mejoramiento en la Escuela de Educación Media Nº 4 de la localidad de Hinojo.

El proyecto de intervención, impulsado por la gestión del intendente Maximiliano Wesner, en el marco del programa de infraestructura escolar prevé una inversión de 100 millones de pesos y permitirá mejorar las condiciones edilicias de dicho establecimiento.

El proyecto de obra contempla construcción de dos aulas completamente nuevas y de un núcleo de sanitarios, incluyendo instalaciones sanitarias, de gas, desagües pluviales e instalación eléctrica, en los sectores intervenidos.

Asimismo se realizará la colocación de nuevas aberturas en aulas, artefactos de grifería, mesadas de granito y cielorrasos con placas de yeso. También se efectuarán trabajos de impermeabilización mediante membrana en los espacios que así lo requieran.

En el sector del patio se llevará adelante la nivelación del terreno, con el tratamiento previo de raíces del árbol existente, con el objetivo de garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de las obras. Los trabajos se completarán con tareas de pintura en paredes y cielorrasos de los nuevos espacios construidos.

Durante el acto licitatorio se presentaron dos ofertas económicas:

– Proponente Nº 1: Jhonny Caba Lomar quien cotiza la suma de $108.583.000.

– Proponente Nº 2: Visan Ingeniería S.A. quien cotiza la suma de $138.896.235.