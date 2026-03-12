El Municipio realizó trabajos de limpieza en distintos puntos del Partido | Infoeme
Jueves 12 de Marzo 2026
Olavarría
 12 de Marzo de 2026

El Municipio realizó trabajos de limpieza en distintos puntos del Partido

En Sierras Bayas fueron en la zona del canal que se encuentra en calle Rivadavia y Figueroa Alcorta, mientras que en la Ciudad ocurrieron en el barrio Paulownia.

En la jornada de este jueves personal Municipal realizó diversos trabajos de mantenimiento y limpieza en distintos puntos del Partido, en coordinación con distintas áreas.

Indicaron que uno de los puntos fue Sierras Bayas donde, con la coordinación de la Delegación Municipal, se realizaron trabajos de limpieza y rectificación del canal que se encuentra ubicado paralelo a la calle Rivadavia, en el sector lindero a la intersección con Figueroa Alcorta.

Se trató de una serie de trabajos que fueron dispuestos para dar respuesta a vecinos y vecinas de un sector neurálgico de la localidad serrana.

 

De manera paralela, en la Ciudad también se realizaron trabajos de mantenimiento y mejora vial, con la coordinación de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, a través de firmas que prestan servicios a la comuna. Los operativos, con la intervención de distintas máquinas, se desplegaron, por un lado, en el barrio Paulownia, en el sector delimitado por Antártida Argentina, Islas Malvinas y las calles 108 y 118.

Por otra parte, ese tipo de labores se efectuaron también sobre las calles de la Zalo, la zona de logística que se encuentra ubicada sobre la prolongación norte de la avenida Pellegrini, más allá del cruce con Ruta Nacional 226.

